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Posted 2 февраля, 11:11

Published 2 февраля, 11:11

Modified 2 февраля, 11:13

Updated 2 февраля, 11:13

В дом екатеринбуржца ночью ворвались неизвестные, связали и ограбили его

В дом екатеринбуржца ночью ворвались неизвестные, связали и ограбили его

2 февраля 2025, 11:11
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге в частный дом посреди ночи ворвались грабители. Они связали и ограбили хозяина.

Инцидент произошел на улице Революции в частном секторе.

Среди ночи неизвестные в масках ворвались к 50-летнему местному жителю. Его скрутили и связали скотчем. Затем потребовали отдать деньги. При этом они угрожали применением оружия.

Наличные преступники забрали, а также выяснив пароли, перевели денежные средства на другие счета. Заодно прихватили охотничий нож, пишет E1 со ссылкой на собственный источник.

Данное происшествие очень напугало соседей пострадавшего. Они стали запирать окна и двери на ночь. Некоторые держат у кровати оружие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток в Екатеринбурге ограбил ПВЗ Wildberries на 40 тысяч рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Ограбление#Екатеринбург#Инцидент
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