В дом екатеринбуржца ночью ворвались неизвестные, связали и ограбили его

Posted 2 февраля, 11:11
Published 2 февраля, 11:11
Modified 2 февраля, 11:13
Updated 2 февраля, 11:13
Инцидент произошел на улице Революции в частном секторе.
Среди ночи неизвестные в масках ворвались к 50-летнему местному жителю. Его скрутили и связали скотчем. Затем потребовали отдать деньги. При этом они угрожали применением оружия.
Наличные преступники забрали, а также выяснив пароли, перевели денежные средства на другие счета. Заодно прихватили охотничий нож, пишет E1 со ссылкой на собственный источник.
Данное происшествие очень напугало соседей пострадавшего. Они стали запирать окна и двери на ночь. Некоторые держат у кровати оружие.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее подросток в Екатеринбурге ограбил ПВЗ Wildberries на 40 тысяч рублей.