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Posted 2 февраля, 11:09

Published 2 февраля, 11:09

Modified 2 февраля, 11:11

Updated 2 февраля, 11:11

В Екатеринбурге толпа подростков била и душила сверстника

В Екатеринбурге толпа подростков била и душила сверстника

2 февраля 2025, 11:09
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге группа молодых людей била и душила сверстника.

Инцидент произошел на Сортировке у дома на Билимбаевской, 20. Несовершеннолетние избивали молодого человека и снимали это на видео.

Очевидцы рассказали, что местные жители неоднократно подходили к дерущимся и просили прекратить. Однако молодые люди уверяли, что просто шутят.

В полиции сообщили, что к ним по данному факту никто не обращался, пишет «КП-Екатеринбург».

В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Драка#Массовая драка#Екатеринбург#Инцидент
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