В Екатеринбурге толпа подростков била и душила сверстника

Posted 2 февраля, 11:09
Published 2 февраля, 11:09
Modified 2 февраля, 11:11
Updated 2 февраля, 11:11
Инцидент произошел на Сортировке у дома на Билимбаевской, 20. Несовершеннолетние избивали молодого человека и снимали это на видео.
Очевидцы рассказали, что местные жители неоднократно подходили к дерущимся и просили прекратить. Однако молодые люди уверяли, что просто шутят.
В полиции сообщили, что к ним по данному факту никто не обращался, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что женщину в центре Екатеринбурга ограбили и избили.