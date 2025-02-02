Выходные в Тагиле и на Урале: мошенничество, благоустройство, снегопады и отравления

Жителя Нижнего Тагила обманули мошенники, лишив 845 тысяч рублей. Ему позвонили, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, и попросили код из сообщения, сославшись на ошибки в трудовом стаже. Затем неизвестные заявили, что на его имя оформлен кредит, и потребовали срочно снять деньги. Мужчина снял всю сумму в Екатеринбурге и перевел на указанный счет. После этого он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.