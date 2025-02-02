Выходные в Тагиле и на Урале: мошенничество, благоустройство, снегопады и отравления

Posted 2 февраля, 17:12
Published 2 февраля, 17:12
Modified 2 февраля, 17:14
Updated 2 февраля, 17:14
Жителя Нижнего Тагила обманули мошенники, лишив 845 тысяч рублей. Ему позвонили, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, и попросили код из сообщения, сославшись на ошибки в трудовом стаже. Затем неизвестные заявили, что на его имя оформлен кредит, и потребовали срочно снять деньги. Мужчина снял всю сумму в Екатеринбурге и перевел на указанный счет. После этого он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
В Нижнем Тагиле планируют благоустроить воинское захоронение «Курган Победы». Из бюджета города выделено 56 миллионов рублей. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, к 80-летию Победы здесь заменят асфальт, установят гранит, светильники, лавочки и урны.
Водителям общественного транспорта в Екатеринбурге теперь разрешено продавать билеты пассажирам только на остановках. Брать плату за проезд во время движения запрещено. Таким образом власти города пытаются предотвратить ДТП, связанные с невнимательностью водителей. Решение было принято после инцидента в Челябинске, где вагоновожатая в трамвае наехала на людей, отвлекшись на расчет с пассажиром.
В Екатеринбурге число случаев отравлений выросло на 17% в 2024 году. Основные причины — алкоголь, лекарства и наркотики. Больше всего пострадавших среди безработных (75,5%), а школьники составляют 9,8%. Отравления также происходят из-за ядовитых грибов, уксуса, угарного газа и бытовой химии (13%). При этом смертность от таких случаев снизилась почти на 20% за год, чаще всего летальные случаи связаны с алкоголем и наркотиками.
Синоптики пообещали жителям Свердловской области возвращение настоящей зимней погоды и сильные снегопады. А у сотрудников ГАИ свои заботы: они отвечают за безопасность как водителей, так и пешеходов, поэтому попросили и тех, и других соблюдать максимальную осторожность на дорогах из-за ухудшения видимости и заносов.