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Posted 2 февраля, 17:12

Published 2 февраля, 17:12

Modified 2 февраля, 17:14

Updated 2 февраля, 17:14

Выходные в Тагиле и на Урале: мошенничество, благоустройство, снегопады и отравления

Выходные в Тагиле и на Урале: мошенничество, благоустройство, снегопады и отравления

2 февраля 2025, 17:12
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Мошенники обманули тагильчанина на 850 тысяч рублей. К 80-летию Победы «Курган памяти» обретет новый облик. Водителям в Екатеринбурге больше нельзя «обилечивать» пассажиров во время движения. Стали известны самые частые причины отравления свердловчан. В Свердловскую область вернутся снегопады.

Жителя Нижнего Тагила обманули мошенники, лишив 845 тысяч рублей. Ему позвонили, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, и попросили код из сообщения, сославшись на ошибки в трудовом стаже. Затем неизвестные заявили, что на его имя оформлен кредит, и потребовали срочно снять деньги. Мужчина снял всю сумму в Екатеринбурге и перевел на указанный счет. После этого он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

«Ошибки в трудовом стаже»: тагильчанин лишился 850 тысяч из-за мошенников
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В Нижнем Тагиле планируют благоустроить воинское захоронение «Курган Победы». Из бюджета города выделено 56 миллионов рублей. Как рассказал мэр Владислав Пинаев, к 80-летию Победы здесь заменят асфальт, установят гранит, светильники, лавочки и урны.

«Курган памяти» благоустроят к 80-летию Победы в Нижнем Тагиле
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Водителям общественного транспорта в Екатеринбурге теперь разрешено продавать билеты пассажирам только на остановках. Брать плату за проезд во время движения запрещено. Таким образом власти города пытаются предотвратить ДТП, связанные с невнимательностью водителей. Решение было принято после инцидента в Челябинске, где вагоновожатая в трамвае наехала на людей, отвлекшись на расчет с пассажиром.

Водителям в Екатеринбурге запретили продавать билеты пассажирам во время движения
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В Екатеринбурге число случаев отравлений выросло на 17% в 2024 году. Основные причины — алкоголь, лекарства и наркотики. Больше всего пострадавших среди безработных (75,5%), а школьники составляют 9,8%. Отравления также происходят из-за ядовитых грибов, уксуса, угарного газа и бытовой химии (13%). При этом смертность от таких случаев снизилась почти на 20% за год, чаще всего летальные случаи связаны с алкоголем и наркотиками.

Алкоголь, лекарства и наркотики: в Екатеринбурге увеличилось число острых отравлений
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Синоптики пообещали жителям Свердловской области возвращение настоящей зимней погоды и сильные снегопады. А у сотрудников ГАИ свои заботы: они отвечают за безопасность как водителей, так и пешеходов, поэтому попросили и тех, и других соблюдать максимальную осторожность на дорогах из-за ухудшения видимости и заносов.

Сильные снегопады снова возвратятся в Свердловскую область
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