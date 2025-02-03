15-летняя рыбачка из Австралии установила мировой рекорд

Для Спитери рыбалка — не просто увлечение, а путь к профессиональной карьере. Она занимается этим с детства и мечтает достичь высшего уровня в любимом деле. Девушка подчеркнула, что справилась с вываживанием 125-килограммового тунца без посторонней помощи, вложив все силы в борьбу с гигантской рыбой.