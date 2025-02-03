15-летняя рыбачка из Австралии установила мировой рекорд

Posted 3 февраля, 17:02
Published 3 февраля, 17:02
Modified 3 февраля, 17:06
Updated 3 февраля, 17:06
Юная рыбачка из Южной Австралии Э. Спитери установила сразу три мировых рекорда, поймав гигантского тунца весом 125 килограммов. Хотя этот выдающийся улов состоялся ещё в апреле, официальное подтверждение достижений девушка получила только в январе. Теперь её трофей признан крупнейшим среди юниоров в штате, стране и мире, пишет pravda.ru.
Рыбалка как призвание
Для Спитери рыбалка — не просто увлечение, а путь к профессиональной карьере. Она занимается этим с детства и мечтает достичь высшего уровня в любимом деле. Девушка подчеркнула, что справилась с вываживанием 125-килограммового тунца без посторонней помощи, вложив все силы в борьбу с гигантской рыбой.
Гордость семьи и прорыв в спорте
Отец чемпионки невероятно гордится её успехами. Девушка не только доказала свою силу и мастерство, но и достигла выдающихся результатов в сфере, где традиционно преобладают мужчины. Теперь её имя вписано в историю рыболовного спорта.