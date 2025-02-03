Андрей Рожков и прокурор вышли на лед с воспитанниками колонии в Кировграде

Posted 3 февраля, 07:30
Published 3 февраля, 07:30
Modified 3 февраля, 07:32
Updated 3 февраля, 07:32
В первый день февраля на лед в Кировграде вышли две команды, чтобы сыграть в хоккей на турнире Кубка Уполномоченного по правам человека Свердловской области. В состав команды «Звезда» вошли воспитанники Кировградской исправительной колонии. В команде «Фемида» собрались представители власти и известные люди из столицы Среднего Урала.
Среди участников турнира оказался известный актер Андрей Рожков, который вместе с первым заместителем прокурора области Александром Дуркиным вышел на лед в качестве игроков команды «Фемида». Организаторы мероприятия поставили перед собой задачу создать атмосферу спортивного праздника для всех участников, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.
В преддверии игры зрители увидели яркое шоу юных фигуристов из местной школы. Затем с приветственными словами выступили Сергей Санников, Александр Дуркин, Андрей Рожков, а также руководители учреждений, организовавших мероприятие. Они пожелали всем участникам честной игры и хорошего настроения.
Игра прошла в напряженной борьбе, но в конце концов победила команда Кировграда, набравшая 11 очков, что на 3 больше, чем у соперников. Но самым важным результатом этого дня были не цифры на экране. После окончания игры подросткам были вручены кубок и сладкие подарки.