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Posted 3 февраля, 07:30

Published 3 февраля, 07:30

Modified 3 февраля, 07:32

Updated 3 февраля, 07:32

Андрей Рожков и прокурор вышли на лед с воспитанниками колонии в Кировграде

Андрей Рожков и прокурор вышли на лед с воспитанниками колонии в Кировграде

3 февраля 2025, 07:30
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области.
Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков и первый заместитель прокурора области Александр Дуркин сыграли на хоккейном турнире с воспитанниками Кировградской колонии.

В первый день февраля на лед в Кировграде вышли две команды, чтобы сыграть в хоккей на турнире Кубка Уполномоченного по правам человека Свердловской области. В состав команды «Звезда» вошли воспитанники Кировградской исправительной колонии. В команде «Фемида» собрались представители власти и известные люди из столицы Среднего Урала.

Среди участников турнира оказался известный актер Андрей Рожков, который вместе с первым заместителем прокурора области Александром Дуркиным вышел на лед в качестве игроков команды «Фемида». Организаторы мероприятия поставили перед собой задачу создать атмосферу спортивного праздника для всех участников, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

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В преддверии игры зрители увидели яркое шоу юных фигуристов из местной школы. Затем с приветственными словами выступили Сергей Санников, Александр Дуркин, Андрей Рожков, а также руководители учреждений, организовавших мероприятие. Они пожелали всем участникам честной игры и хорошего настроения.

Игра прошла в напряженной борьбе, но в конце концов победила команда Кировграда, набравшая 11 очков, что на 3 больше, чем у соперников. Но самым важным результатом этого дня были не цифры на экране. После окончания игры подросткам были вручены кубок и сладкие подарки.

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