Андрей Рожков и прокурор вышли на лед с воспитанниками колонии в Кировграде

Игра прошла в напряженной борьбе, но в конце концов победила команда Кировграда, набравшая 11 очков, что на 3 больше, чем у соперников. Но самым важным результатом этого дня были не цифры на экране. После окончания игры подросткам были вручены кубок и сладкие подарки.