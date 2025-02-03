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Posted 3 февраля, 10:56

Published 3 февраля, 10:56

Modified 3 февраля, 13:12

Updated 3 февраля, 13:12

Астролог Мария Кучма рассказала об идеальных свиданиях для каждого знака зодиака

Астролог Мария Кучма рассказала об идеальных свиданиях для каждого знака зодиака

3 февраля 2025, 10:56
Фото: Изображение Midjourney.
Идеи для свиданий для второй половинки иссякли? Астролог Мария Кучма поделилась с редакцией TagilCity.ru информацией, которая поможет разнообразить совместную жизнь и точно понравится обоим.

Если он или она родились под знаком Овна, то для свидания подойдут картинг, квадроциклы, стрельба из разных видов оружия, мастер-классы по свечам.

Тельцам в такое холодное время года поможет расслабиться спа, вкусный ужин, чеканка монет.

Подойдут любые мастер-классы, где вы будете что-то делать руками, — уверяет астролог.

Близнецы ожидают интеллектуального просвещения: музей с экскурсоводом, интерактивный музей, интересная лекция. Раку всегда будет комфортнее провести вечер при свечах дома, совместное приготовление ужина, массаж. А вот Лев будет в восторге от какого-то шоу, концерта, а еще от мастер-класса по сценической речи и актёрскому мастерству.

Дева с удовольствием посетит с вами театр, лекции про книги или литературные кружки.

Свидание в библиотеке, любые мастер-классы, где нужно делать мелкие повторяющиеся движение (лепка, вышивка, рисование), — отмечает Мария Кучма.

Весы не откажутся провести время в спа. Также для них нет ничего лучше вкусной еды, похода по магазинам с выбором вещей друг для друга, а еще — фотосессии. Для Скорпиона подойдет что-то супер эмоциональное, драйвовое экстремальное. Аэротруба, гонки, стрельба, мотокросс — там где есть скорость и адреналин.

Стрелец всегда примет приглашение в путешествия и поездки.

Чайная церемония, свидание с погружением в другую культуру. Сходите в новое место с кухней, которую вы еще не пробовали. Посетите выставку про культуру другой страны, — советует астролог.

С Козерогом вторая половинка может пойти на мастер-класс с деревом или камнем. В идеале, чтобы вы были одни на нем. Свидание в темноте очень подойдет. Водолей втайне мечтает посетить планетарий. Его манит все, что связано с авиации и космосом, звёздами. Любые музеи. Просто посмотрите на звезды вместе. Рыб тянет в воду, например, в бассейн. Йога, спа-комплексы с водой, прогулка в лесу, пикник в лесу.

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