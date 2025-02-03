Астролог Мария Кучма рассказала об идеальных свиданиях для каждого знака зодиака

Posted 3 февраля, 10:56
Published 3 февраля, 10:56
Modified 3 февраля, 13:12
Updated 3 февраля, 13:12
Если он или она родились под знаком Овна, то для свидания подойдут картинг, квадроциклы, стрельба из разных видов оружия, мастер-классы по свечам.
Тельцам в такое холодное время года поможет расслабиться спа, вкусный ужин, чеканка монет.
Подойдут любые мастер-классы, где вы будете что-то делать руками, — уверяет астролог.
Близнецы ожидают интеллектуального просвещения: музей с экскурсоводом, интерактивный музей, интересная лекция. Раку всегда будет комфортнее провести вечер при свечах дома, совместное приготовление ужина, массаж. А вот Лев будет в восторге от какого-то шоу, концерта, а еще от мастер-класса по сценической речи и актёрскому мастерству.
Дева с удовольствием посетит с вами театр, лекции про книги или литературные кружки.
Свидание в библиотеке, любые мастер-классы, где нужно делать мелкие повторяющиеся движение (лепка, вышивка, рисование), — отмечает Мария Кучма.
Весы не откажутся провести время в спа. Также для них нет ничего лучше вкусной еды, похода по магазинам с выбором вещей друг для друга, а еще — фотосессии. Для Скорпиона подойдет что-то супер эмоциональное, драйвовое экстремальное. Аэротруба, гонки, стрельба, мотокросс — там где есть скорость и адреналин.
Стрелец всегда примет приглашение в путешествия и поездки.
Чайная церемония, свидание с погружением в другую культуру. Сходите в новое место с кухней, которую вы еще не пробовали. Посетите выставку про культуру другой страны, — советует астролог.
С Козерогом вторая половинка может пойти на мастер-класс с деревом или камнем. В идеале, чтобы вы были одни на нем. Свидание в темноте очень подойдет. Водолей втайне мечтает посетить планетарий. Его манит все, что связано с авиации и космосом, звёздами. Любые музеи. Просто посмотрите на звезды вместе. Рыб тянет в воду, например, в бассейн. Йога, спа-комплексы с водой, прогулка в лесу, пикник в лесу.