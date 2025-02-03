Астролог Мария Кучма рассказала об идеальных свиданиях для каждого знака зодиака

С Козерогом вторая половинка может пойти на мастер-класс с деревом или камнем. В идеале, чтобы вы были одни на нем. Свидание в темноте очень подойдет. Водолей втайне мечтает посетить планетарий. Его манит все, что связано с авиации и космосом, звёздами. Любые музеи. Просто посмотрите на звезды вместе. Рыб тянет в воду, например, в бассейн. Йога, спа-комплексы с водой, прогулка в лесу, пикник в лесу.