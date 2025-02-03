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Posted 3 февраля, 03:19

Published 3 февраля, 03:19

Modified 3 февраля, 03:21

Updated 3 февраля, 03:21

Автомобиль влетел в отбойник в Екатеринбурге

Автомобиль влетел в отбойник в Екатеринбурге

3 февраля 2025, 03:19
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге водитель автомобиля влетел в ограждение около «Екатеринбург-Экспо».

При перестраивании в левую полосу машину занесло, в результате чего она влетела в ограждение, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

После этого водитель сумел затормозить. Вследствие этого столкновения с другими автомобиля не произошло. Пострадавших нет, рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.

Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля спровоцировал массовую аварию, из-за которой пострадало несколько человек.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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