Автомобиль влетел в отбойник в Екатеринбурге

Posted 3 февраля, 03:19
Published 3 февраля, 03:19
Modified 3 февраля, 03:21
Updated 3 февраля, 03:21
При перестраивании в левую полосу машину занесло, в результате чего она влетела в ограждение, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
После этого водитель сумел затормозить. Вследствие этого столкновения с другими автомобиля не произошло. Пострадавших нет, рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.
Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля спровоцировал массовую аварию, из-за которой пострадало несколько человек.