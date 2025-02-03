Более 4 млрд рублей задолжали свердловчане за капремонт по итогам 2024 года

К началу 2025 года долг за капремонт в Свердловской области вырос до 4,062 миллиарда рублей, что на 7,3% больше, чем в прошлом году (3,785 миллиарда). Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил на пресс-конференции директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов. Несмотря на высокий уровень собираемости взносов в 2024 году (96,46%), полностью покрыть платежи не удается, и задолженность продолжает расти.