Более 4 млрд рублей задолжали свердловчане за капремонт по итогам 2024 года

Posted 3 февраля, 16:00
Published 3 февраля, 16:00
Modified 3 февраля, 16:02
Updated 3 февраля, 16:02
К началу 2025 года долг за капремонт в Свердловской области вырос до 4,062 миллиарда рублей, что на 7,3% больше, чем в прошлом году (3,785 миллиарда). Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил на пресс-конференции директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов. Несмотря на высокий уровень собираемости взносов в 2024 году (96,46%), полностью покрыть платежи не удается, и задолженность продолжает расти.
С 1 января 2025 года минимальный взнос увеличился на 3 рубля для компенсации инфляции. В этом году на ремонт многоквартирных домов планируется выделить 7,5 миллиарда рублей, но из-за проблем с разрешениями и документами могут освоить на 10% меньше.
Ранее в Свердловской области по подозрению во взяточничестве отправили в СИЗО экс-начальника МинЖКХ.