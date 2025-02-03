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Posted 3 февраля, 16:00

Published 3 февраля, 16:00

Modified 3 февраля, 16:02

Updated 3 февраля, 16:02

Свердловчане задолжали за капремонт рекордные 4 млрд рублей

Более 4 млрд рублей задолжали свердловчане за капремонт по итогам 2024 года

3 февраля 2025, 16:00
Фото: 1MI.

Свердловчане задолжали за капремонт рекордные 4 млрд рублей

В Свердловской области жители продолжают копить долги за капремонт. Сумма по итогам 2024 года выросла более чем на 7% и составила рекордные 4 млрд рублей.

К началу 2025 года долг за капремонт в Свердловской области вырос до 4,062 миллиарда рублей, что на 7,3% больше, чем в прошлом году (3,785 миллиарда). Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил на пресс-конференции директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов. Несмотря на высокий уровень собираемости взносов в 2024 году (96,46%), полностью покрыть платежи не удается, и задолженность продолжает расти.

С 1 января 2025 года минимальный взнос увеличился на 3 рубля для компенсации инфляции. В этом году на ремонт многоквартирных домов планируется выделить 7,5 миллиарда рублей, но из-за проблем с разрешениями и документами могут освоить на 10% меньше.

Ранее в Свердловской области по подозрению во взяточничестве отправили в СИЗО экс-начальника МинЖКХ.

Тарифы ЖКХ, штрафы, налоги: что изменится для свердловчан в 2025 году
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Бюджет#Долг#ЖКХ#Капитальный ремонт#Инфляция#Екатеринбург#Минимальный взнос
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