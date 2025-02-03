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Posted 3 февраля, 12:46

Published 3 февраля, 12:46

Modified 3 февраля, 12:48

Updated 3 февраля, 12:48

Быстро настрогали тазик этого салата с крабовыми палочками — гости умяли за 10 минут

Быстро настрогали тазик этого салата с крабовыми палочками — гости умяли за 10 минут

3 февраля 2025, 12:46
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Этот рецепт салата с крабовыми палочками подкупает простотой и универсальностью — его сможет повторить даже новичок на кухне. Салат прекрасно подойдет для дружеской вечеринки, семейного ужина или даже пикника. А если гости уже на пороге — это идеальный вариант, чтобы удивить их без особых усилий.

Крабовые палочки идеально сочетаются с насыщенным вкусом корейской моркови, мягкостью плавленых сырков и нежностью куриных яиц. А майонез — вишенка на «торте» в этом кулинарном шедевре.

Приготовьте следующие ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 200 граммов;
  • Яйца — 3-4 штуки;
  • Морковь по-корейски — 150-200 граммов;
  • 2 плавленых сырка;
  • Майонез по вкусу.

Яйца сварите их вкрутую (около 10 минут), остудите и очистите. Крабовые палочки разморозьте при комнатной температуре, а затем нарежьте кубиками или полосками. Чтобы плавленые сырки не прилипали к ножу, слегка подморозьте их перед нарезкой или натрите на терке. Лучше брать сырки без добавок — например, сырок «Дружба».

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В глубокой миске объедините крабовые палочки, яйца, нарезанные кубиками, корейскую морковь и тертые сырки. Все это приправьте майонезом, чуть посолите и поперчите. Не переусердствуйте: корейская морковь уже солоновата. Некоторые хозяйки заменяют корейскую морковь на обычную, однако в этом случае салат теряет свою изюминку.

Если вы не хотите использовать майонез, попробуйте использовать вместо него смесь натурального йогурта с горчицей и каплей лимонного сока — это сделает салат менее калорийным.

Уложите готовый салат в порционные тарелки или общее блюдо. По желанию украсьте зеленью. Ваш салат готов. Попробуйте на вкус и наслаждайтесь — легкий и ароматный!

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Источник: hibiny.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Кулинария#Пикник#Майонез#Салат#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Приготовление#Ужин#Крабовые палочки#Корейская морковь#Плавленые сырки
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