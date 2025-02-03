Быстро настрогали тазик этого салата с крабовыми палочками — гости умяли за 10 минут

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Этот рецепт салата с крабовыми палочками подкупает простотой и универсальностью — его сможет повторить даже новичок на кухне. Салат прекрасно подойдет для дружеской вечеринки, семейного ужина или даже пикника. А если гости уже на пороге — это идеальный вариант, чтобы удивить их без особых усилий.