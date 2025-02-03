Быстро настрогали тазик этого салата с крабовыми палочками — гости умяли за 10 минут

Posted 3 февраля, 12:46
Published 3 февраля, 12:46
Modified 3 февраля, 12:48
Updated 3 февраля, 12:48
Крабовые палочки идеально сочетаются с насыщенным вкусом корейской моркови, мягкостью плавленых сырков и нежностью куриных яиц. А майонез — вишенка на «торте» в этом кулинарном шедевре.
Приготовьте следующие ингредиенты:
Яйца сварите их вкрутую (около 10 минут), остудите и очистите. Крабовые палочки разморозьте при комнатной температуре, а затем нарежьте кубиками или полосками. Чтобы плавленые сырки не прилипали к ножу, слегка подморозьте их перед нарезкой или натрите на терке. Лучше брать сырки без добавок — например, сырок «Дружба».
В глубокой миске объедините крабовые палочки, яйца, нарезанные кубиками, корейскую морковь и тертые сырки. Все это приправьте майонезом, чуть посолите и поперчите. Не переусердствуйте: корейская морковь уже солоновата. Некоторые хозяйки заменяют корейскую морковь на обычную, однако в этом случае салат теряет свою изюминку.
Если вы не хотите использовать майонез, попробуйте использовать вместо него смесь натурального йогурта с горчицей и каплей лимонного сока — это сделает салат менее калорийным.
Уложите готовый салат в порционные тарелки или общее блюдо. По желанию украсьте зеленью. Ваш салат готов. Попробуйте на вкус и наслаждайтесь — легкий и ароматный!
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Источник: hibiny.ru.