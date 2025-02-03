ДТП со скорой помощью в Свердловской области лишило жизни двух человек

Posted 3 февраля, 08:29
Published 3 февраля, 08:29
Modified 3 февраля, 08:31
Updated 3 февраля, 08:31
По данным ГИБДД по Свердловской области, 28-летняя девушка за рулем Toyota ехала в направлении Екатеринбурга. Она выбрала опасную скорость и в результате не смогла справиться с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где в это время ехала машина скорой помощи. Столкновения избежать не удалось.
В результате аварии скончались двое пассажиров иномарки — 67-летний мужчина и 74-летняя женщина. Оба ехали на заднем сидении. Водитель и фельдшер, находившиеся в скорой не пострадали.
По факту аварии проверку начала региональная прокуратура.
Ранее в Екатеринбурге в ДТП с пьяным водителем погибла девушка.