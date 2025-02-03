ДТП со скорой помощью в Свердловской области лишило жизни двух человек

По данным ГИБДД по Свердловской области, 28-летняя девушка за рулем Toyota ехала в направлении Екатеринбурга. Она выбрала опасную скорость и в результате не смогла справиться с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где в это время ехала машина скорой помощи. Столкновения избежать не удалось.