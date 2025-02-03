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Posted 3 февраля, 08:29

Published 3 февраля, 08:29

Modified 3 февраля, 08:31

Updated 3 февраля, 08:31

В Свердловской области на трассе два человека погибли в ДТП со скорой помощью

ДТП со скорой помощью в Свердловской области лишило жизни двух человек

3 февраля 2025, 08:29
Фото: ГИБДД по Свердловской области.

В Свердловской области на трассе два человека погибли в ДТП со скорой помощью

Иномарка влетела в автомобиль скорой помощи на 333 км автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» вблизи Серова. Трагедия случилась днем 3 февраля.

По данным ГИБДД по Свердловской области, 28-летняя девушка за рулем Toyota ехала в направлении Екатеринбурга. Она выбрала опасную скорость и в результате не смогла справиться с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где в это время ехала машина скорой помощи. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии скончались двое пассажиров иномарки — 67-летний мужчина и 74-летняя женщина. Оба ехали на заднем сидении. Водитель и фельдшер, находившиеся в скорой не пострадали.

По факту аварии проверку начала региональная прокуратура.

Ранее в Екатеринбурге в ДТП с пьяным водителем погибла девушка.

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