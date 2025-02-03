Два месяца житель Нижнего Тагила живет с ароматом канализации

Проблема возникла около двух месяцев назад. Сначала жильцы думали, что это временное явление, связанное с сезонными изменениями или ремонтом в соседнем здании. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой провести обследование систем водоснабжения и канализации, проверить состояние трубопроводов и устранить возможные утечки. Также они утверждают, что каждый раз получали лишь обещания, которые так и остались невыполненными. Некоторые жильцы уже задумываются о том, чтобы обратиться в прокуратуру.