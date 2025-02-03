Два месяца житель Нижнего Тагила живет с ароматом канализации

Posted 3 февраля, 10:18
Published 3 февраля, 10:18
Modified 3 февраля, 10:20
Updated 3 февраля, 10:20
Жизнь в многоквартирном доме № 9 на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле превратилась в настоящий кошмар для его жителей. Стойкий запах канализации, напоминающий общественный туалет на вокзале до ремонта, стал неотъемлемой частью быта каждого из них. Жить в таких условиях становится все сложнее, особенно когда этот неприятный аромат проникает даже в спальни, где люди пытаются отдохнуть после тяжелого рабочего дня.
По словам одного из собственников квартиры, запах периодически исчезает, однако ненадолго. Через несколько часов он возвращается вновь. По словам местных жителей, все попытки наладить контакт с управляющей компанией «Муринские пруды» не увенчались успехом.
Запах очень стойкий. Иногда напоминает туалет на автовокзале до ремонта. Иногда исчезает на небольшой промежуток времени и снова. «Аж глаза ест»! Соответственно, тянет из туалета в другие комнаты. У меня, например, рядом с туалетом спальня. Неоднократно обращались в УК «Муринские пруды», но, увы, а воз и ныне там, — пишет в соцсетях один из собственников.
Проблема возникла около двух месяцев назад. Сначала жильцы думали, что это временное явление, связанное с сезонными изменениями или ремонтом в соседнем здании. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой провести обследование систем водоснабжения и канализации, проверить состояние трубопроводов и устранить возможные утечки. Также они утверждают, что каждый раз получали лишь обещания, которые так и остались невыполненными. Некоторые жильцы уже задумываются о том, чтобы обратиться в прокуратуру.
Редакция TagilCity.ru связалась с управляющей компанией «Муринские пруды», и их представитель уточнила, что с декабря 2024 года в УК ни одного заявления от собственников дома № 9 по Октябрьскому проспекту не поступало.
Чтобы управляющая компания реагировала, нужно как минимум заявку сделать. С декабря месяца заявок от жильцов по поводу запахов канализации не было. С собственником, который пишет жалобы в паблики города, мы списывались, переписка есть. Она сказала, что вообще кто-то другой заявку отправлял, а сейчас ей уже и не пахнет особо, в эти выходные ей вот не пахло. Так ничего и не понятно, — рассказали редакции TagilCity.ru в УК «Муринские пруды».
В Екатеринбурге тоже есть управляющие компании, которые, по словам местных жителей, игнорируют свою работу. Так, например, жителям одного из домов в уральской столице пришлось выйти во двор, в том числе со своими несовершеннолетними детьми, взять лопаты и собственноручно отчистить лестницы на детской площадке от снега.