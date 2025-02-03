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Posted 3 февраля, 07:19

Published 3 февраля, 07:19

Modified 3 февраля, 07:21

Updated 3 февраля, 07:21

Экс-министру ЖКХ в Свердловской области вынесли приговор

Экс-министру ЖКХ в Свердловской области вынесли приговор

3 февраля 2025, 07:19
Фото: 1MI.
В Свердловской области состоялся суд над бывшим министром ЖКХ Василием Старковым. Он обвинялся в коруппции.

Суд приговорил подсудимого к шести годам и шести месяцам ИК строгого режима со штрафом 40 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, Старкова задержали летом 2024 года за получение взятки в размере четырех миллионов рублей от представителя стройкомпании. Деньги чиновник взял взамен на заключение договоров на выполнение дорожных работ.

Во время судебного заседания прокурор требовал для осужденного девять лет.

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