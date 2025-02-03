Экс-министру ЖКХ в Свердловской области вынесли приговор

Posted 3 февраля, 07:19
Published 3 февраля, 07:19
Modified 3 февраля, 07:21
Updated 3 февраля, 07:21
Суд приговорил подсудимого к шести годам и шести месяцам ИК строгого режима со штрафом 40 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, Старкова задержали летом 2024 года за получение взятки в размере четырех миллионов рублей от представителя стройкомпании. Деньги чиновник взял взамен на заключение договоров на выполнение дорожных работ.
Во время судебного заседания прокурор требовал для осужденного девять лет.