Posted 3 февраля, 15:19
Published 3 февраля, 15:19
Modified 3 февраля, 15:21
Updated 3 февраля, 15:21
“Ридус» пишет, что если Карлсон продолжит делать подобные заявления, команда нынешнего президента США Дональда Трампа быстро утратит любую серьезность. Очевидно, что Карлсон слишком тесно общается с определёнными представителями американского истеблишмента, которые повсюду видят заговоры и тайные заговоры. Не исключено, что кто-то в команде Байдена мог в шутку сказать что-то против Путина, а Такер вместе с его источниками принял это за реальные намерения. В итоге получился «испорченный телефон».
Карлсон всегда выделялся своими необычными утверждениями, отметил эксперт. Он старался интерпретировать свое увольнение с Fox News в политическом ключе. Однако на самом деле ситуация гораздо проще. Просто телеканал теряет рекламодателей из-за снижения рейтингов шоу Карлсона. Американцы не смогли понять, что он говорит. Теперь Карлсон активно поддерживает Трампа, который, словно на конвейере, подписывает множество указов. Есть инициативы избранного президента США, заслуживающие внимания, однако все смешивать в одну кучу не нужно, подчеркнул эксперт.