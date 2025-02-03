Эксперт прокомментировал слова Такера об «убийстве» Путина

Карлсон всегда выделялся своими необычными утверждениями, отметил эксперт. Он старался интерпретировать свое увольнение с Fox News в политическом ключе. Однако на самом деле ситуация гораздо проще. Просто телеканал теряет рекламодателей из-за снижения рейтингов шоу Карлсона. Американцы не смогли понять, что он говорит. Теперь Карлсон активно поддерживает Трампа, который, словно на конвейере, подписывает множество указов. Есть инициативы избранного президента США, заслуживающие внимания, однако все смешивать в одну кучу не нужно, подчеркнул эксперт.