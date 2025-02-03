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Posted 3 февраля, 14:26

Published 3 февраля, 14:26

Modified 3 февраля, 14:26

Updated 3 февраля, 14:26

Эксперты отметили тенденцию на похудение после «Золотого глобуса»

Эксперты отметили тенденцию на похудение после «Золотого глобуса»

3 февраля 2025, 14:26
Фото: Изображение Midjourney.
На недавней церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе на фоне сверкающих огней осталось лишь немного полнотелых звезд, олицетворяющих мир кино и телевидения.

Бывшие иконы бодипозитива, некогда представляющие многообразие форм и размышлений о теле, заметно утратили свои объемы словно под давлением новых стандартов красоты.

Примечательно, что 62-летняя Деми Мур, чья юность кажется вечной, была удостоена награды за роль в мюзикле «Субстанция», прославляющем естественное принятие старения. Актрису, облаченную в облегающее платье с открытыми плечами, запечатлели в момент легкого флирта с молодым актером Эндрю Гарфилдом, который годится ей в сыновья.

Как информирует 56orb.ru, актриса Барби Феррейра, прославившаяся благодаря роли округлой старшеклассницы в знаменитом сериале «Эйфория», также смогла избавиться от пары десятков лишних килограммов, демонстрируя новую версию себя. Не осталась в стороне и певица Меган Трейнор, которая пережила резкое изменение своей фигуры.

Эти преображения на глазах у публики не только отражают личные победы, но и подчеркивают стремление найти баланс между внутренней и внешней красотой в мире стереотипов и ожиданий.

Среди яркой палитры российских знаменитостей, переживших волнующее преображение, выделяются остроумные юмористки Ольга Картункова и Екатерина Скулкина, очаровательная певица Полина Гагарина и харизматичная актриса Светлана Ходченкова. Не остались в стороне и представители сильного пола: певец Филипп Киркоров и музыкальный продюсер Максим Фадеев также сбросили лишний вес, с энтузиазмом присоединившись к этому свежему и вдохновляющему тренду.

Отечественный рынок также довольно активно реагирует на перемены, стремительно адаптируясь к вызовам современной эпохи. В ушедшем году в стране стартовало производство инновационного препарата против ожирения, основанного на семаглутиде. Группа компаний «Промомед», в рамках своей стратегии импортозамещения, зарегистрировала препарат «Велгия». Он уже доступен в аптечной сети, вдохновляя надеждой пациентов, страдающих от метаболических расстройств, на светлое и здоровое будущее.

Врачи настоятельно рекомендуют активно бороться с ожирением, поскольку избыточный вес влечет за собой множество опасностей. Он не только повышает риск хронических заболеваний и может вызывать затруднения в дыхании, но и оказывает пагубное влияние на психологическое здоровье, угрожая репродуктивной функции. Исследования подтверждают, что излишние килограммы способны сокращать продолжительность жизни. Успешная борьба с ожирением является ключом не только к улучшению качества жизни, но и к ее продлению, открывая новые горизонты для здоровья и благополучия. Забота о собственном теле, активный образ жизни и осознанное отношение к питанию — все это становится не просто необходимыми мерами, а настоящими шагами к полноценной жизни, в которой каждое мгновение наполнено энергией и радостью. Преодоление этого вызова может стать главной целью, дарующей надежду и уверенность в завтрашнем дне, тем самым вдохновляя на позитивные изменения и внутренние трансформации.

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