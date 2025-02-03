ФОМС: За год медорганизации сократили кредиторскую заложенность на 5 млрд рублей

По словам Соколовой, проблем с финансированием не наблюдается, для предотвращения задолженности есть все необходимые средства, которые с каждым годом увеличиваются. Она отметила, что ФОМС ежемесячно проводит сбор данных и отслеживает любые отклонения. Количество должников среди регионов снизилось с 49 до 39, в 21 регионе долг уменьшился, а в 14 он полностью ликвидирован. Однако есть и такие, где долг не только не уменьшается, но и возрастает, подчеркнула Соколова.