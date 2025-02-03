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Posted 3 февраля, 10:29

Published 3 февраля, 10:29

Modified 3 февраля, 10:31

Updated 3 февраля, 10:31

ФОМС: За год медорганизации сократили кредиторскую заложенность на 5 млрд рублей

ФОМС: За год медорганизации сократили кредиторскую заложенность на 5 млрд рублей

3 февраля 2025, 10:29
Фото: 1MI.
В течение предыдущего года общий объем просроченной задолженности медицинских учреждений в рамках системы ОМС уменьшился почти на 5 миллиардов рублей.

Зампред ФОМС Ирина Соколова на совещании с территориальными фондами отметила, что по состоянию на 1 января сумма задолженности составила 12,3 миллиарда рублей.

Такое сокращение удалось достичь благодаря усиленному контролю над расходами учреждений здравоохранения ФОМС, сообщила она. Об этом пишет ria.ru.

По словам Соколовой, проблем с финансированием не наблюдается, для предотвращения задолженности есть все необходимые средства, которые с каждым годом увеличиваются. Она отметила, что ФОМС ежемесячно проводит сбор данных и отслеживает любые отклонения. Количество должников среди регионов снизилось с 49 до 39, в 21 регионе долг уменьшился, а в 14 он полностью ликвидирован. Однако есть и такие, где долг не только не уменьшается, но и возрастает, подчеркнула Соколова.

Причинами роста и сохранения задолженности являются ошибки в планировании работы. Долги возникают у тех медорганизаций, которые не выполняют установленный объем медицинской помощи. В связи с этим ФОМС вместе с региональными органами здравоохранения и территориальными фондами продолжает изучать ситуацию и предпринимать шаги для ликвидации задолженности.

Бюджетные расходы ФОМС на 2025 год составят 4,5 триллиона рублей, при этом более 80% этих средств составляют субвенции. В 2025 году на реализацию основной программы ОМС в регионах будет выделена субвенция в размере 3,6 триллиона рублей с максимальным ежегодным приростом на 16,7%. За три года объем субвенций увеличится на 1,1 триллиона рублей, или почти на 35%.

#Общество
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