ФОМС: За год медорганизации сократили кредиторскую заложенность на 5 млрд рублей

Posted 3 февраля, 10:29
Published 3 февраля, 10:29
Modified 3 февраля, 10:31
Updated 3 февраля, 10:31
Зампред ФОМС Ирина Соколова на совещании с территориальными фондами отметила, что по состоянию на 1 января сумма задолженности составила 12,3 миллиарда рублей.
Такое сокращение удалось достичь благодаря усиленному контролю над расходами учреждений здравоохранения ФОМС, сообщила она. Об этом пишет ria.ru.
По словам Соколовой, проблем с финансированием не наблюдается, для предотвращения задолженности есть все необходимые средства, которые с каждым годом увеличиваются. Она отметила, что ФОМС ежемесячно проводит сбор данных и отслеживает любые отклонения. Количество должников среди регионов снизилось с 49 до 39, в 21 регионе долг уменьшился, а в 14 он полностью ликвидирован. Однако есть и такие, где долг не только не уменьшается, но и возрастает, подчеркнула Соколова.
Причинами роста и сохранения задолженности являются ошибки в планировании работы. Долги возникают у тех медорганизаций, которые не выполняют установленный объем медицинской помощи. В связи с этим ФОМС вместе с региональными органами здравоохранения и территориальными фондами продолжает изучать ситуацию и предпринимать шаги для ликвидации задолженности.
Бюджетные расходы ФОМС на 2025 год составят 4,5 триллиона рублей, при этом более 80% этих средств составляют субвенции. В 2025 году на реализацию основной программы ОМС в регионах будет выделена субвенция в размере 3,6 триллиона рублей с максимальным ежегодным приростом на 16,7%. За три года объем субвенций увеличится на 1,1 триллиона рублей, или почти на 35%.