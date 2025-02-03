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Posted 3 февраля, 07:31

Published 3 февраля, 07:31

Modified 3 февраля, 07:33

Updated 3 февраля, 07:33

Гражданка Узбекистана заплатит 60 тысяч за бесплатное лечение в Свердловской области

Гражданка Узбекистана заплатит 60 тысяч за бесплатное лечение в Свердловской области

3 февраля 2025, 07:31
Фото: 1MI.
Суд обязал гражданку Узбекистана выплатить 60 тысяч рублей за бесплатное лечение в России.

Гражданка Узбекистана обязана возместить Верхнепышминской ЦРБ 59 тысяч рублей за медицинскую помощь, оказанную ей в 2022 году.

Женщина не имела законных оснований для получения бесплатного медицинского обслуживания по ОМС, так как не обладала видом на жительство или разрешением на временное проживание в РФ, а ее полис ОМС был оформлен незаконно и к моменту лечения уже не действовал.

Артемовский городской суд удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с женщины полную стоимость лечения и госпошлину. Решение суда может быть обжаловано, сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, родители подростка в Екатеринбурге заплатят 170 тысяч за ДТП с электросамокатом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Лечение#Иностранцы#Екатеринбург#Инцидент
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