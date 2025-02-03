Гражданка Узбекистана заплатит 60 тысяч за бесплатное лечение в Свердловской области

Posted 3 февраля, 07:31
Published 3 февраля, 07:31
Modified 3 февраля, 07:33
Updated 3 февраля, 07:33
Гражданка Узбекистана обязана возместить Верхнепышминской ЦРБ 59 тысяч рублей за медицинскую помощь, оказанную ей в 2022 году.
Женщина не имела законных оснований для получения бесплатного медицинского обслуживания по ОМС, так как не обладала видом на жительство или разрешением на временное проживание в РФ, а ее полис ОМС был оформлен незаконно и к моменту лечения уже не действовал.
Артемовский городской суд удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с женщины полную стоимость лечения и госпошлину. Решение суда может быть обжаловано, сообщает пресс-служба облсуда.
Напомним, родители подростка в Екатеринбурге заплатят 170 тысяч за ДТП с электросамокатом.