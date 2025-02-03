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Posted 3 февраля, 11:34

Published 3 февраля, 11:34

Modified 3 февраля, 11:36

Updated 3 февраля, 11:36

Итоги первенства Свердловской области по шашкам среди молодежи

Итоги первенства Свердловской области по шашкам среди молодежи

3 февраля 2025, 11:34
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
С 26 по 28 января 2024 года в МБУ ДО «СШ Стратегия» прошел турнир по стоклеточным шашкам среди юных спортсменов Свердловской области. В соревнованиях приняли участие представители различных возрастных групп.

С 26 по 28 января 2024 года спортивный зал МБУ ДО «СШ Стратегия» стал ареной для напряженных интеллектуальных сражений. На протяжении трех дней юные спортсмены боролись за право называться лучшими в своем регионе. Каждый участник вложил максимум усилий, чтобы продемонстрировать свое мастерство и умение мыслить стратегически. Турнир проходил в нескольких возрастных категориях, каждая из которых была представлена сильными спортсменами.

Фото: Спортивная школа «Стратегия»

Юноши до 20 лет:

В этой возрастной категории лидером стал Роман Шубин, который показал выдающуюся игру и сумел обойти своих соперников. Его уверенная игра и понимание стратегии позволили ему занять первое место.

Девушки до 20 лет:

Здесь борьба была особенно напряженной. Первое место заняла Лика Перина, продемонстрировавшая отличную технику и тактическое мышление. Второе место досталось Виктории Слободиной, а третье — Алисе Ямбаршевой.

Юноши до 17 лет:

В этой группе победителем стал Константин Яковлев, который уверенно провел все партии и доказал свою силу. Прокудину Илье досталось второе место.

Девушки до 17 лет:

Яна Зайцева стала лучшей в своей возрастной категории, показав высокий уровень подготовки и глубокие знания правил игры. Анастасия Краснопольская заняла второе место, а София Белик — третье. Каждая из них внесла свой вклад в общий успех команды.

Юноши до 14 лет:

Александр Ермиев оказался лучшим среди юношей до 14 лет. Он показал отличную комбинацию скорости мышления и точности решений, что позволило ему завоевать золотую медаль. Ярославу Шарифулину досталось серебро, а бронзовую награду получил Семен Морозов.

Девушки до 14 лет:

Анна Горячева возглавила список победителей в своей возрастной группе. Ее умение предугадывать ходы соперника и грамотно планировать свои действия принесли ей заслуженный успех. Серебряная медаль ушла к Яне Петровой, а бронза — к Милане Фирсовой.

Юноши до 11 лет:

Ярослав Гаряев занял первое место среди мальчиков до 11 лет. Его стратегия и уверенность в своих силах помогли ему преодолеть все трудности и выйти победителем. Егор Евдокимов завоевал серебряную медаль, а Артем Мочалин стал бронзовым призером.

Девушки до 11 лет:

Полина Зайцева оказалась лучшей среди девочек до 11 лет. Она показала зрелую игру и сумела справиться с давлением соревнований. Виктория Мазитова заняла второе место, а Дарья Апаева — третье.

Мальчики до 9 лет:

Мирсеид Агаев стал первым среди самых юных участников турнира. Его способность быстро принимать решения и адаптироваться к изменяющимся условиям игры принесла ему победу. Андрею Горячеву досталась серебряная награда, а Владимир Марков занял третье место.

Девочки до 9 лет:

Мария Соломеина одержала победу в своей возрастной группе. Ее сосредоточенность и точность движений стали залогом успеха. Мария Кропотова завоевала серебро, а Латникова Ирина — бронзу.

Фото: Спортивная школа "Стратегия"

Ранее стало известно, что уроженец Нижнего Тагила Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду — это разновидность быстрых шахмат.

Уроженец Нижнего Тагила выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам
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