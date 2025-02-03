Итоги первенства Свердловской области по шашкам среди молодежи

С 26 по 28 января 2024 года спортивный зал МБУ ДО «СШ Стратегия» стал ареной для напряженных интеллектуальных сражений. На протяжении трех дней юные спортсмены боролись за право называться лучшими в своем регионе. Каждый участник вложил максимум усилий, чтобы продемонстрировать свое мастерство и умение мыслить стратегически. Турнир проходил в нескольких возрастных категориях, каждая из которых была представлена сильными спортсменами.