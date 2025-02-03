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Posted 3 февраля, 17:14

Published 3 февраля, 17:14

Modified 3 февраля, 17:16

Updated 3 февраля, 17:16

Картина дня в Нижнем Тагиле: трагедии, достижения, освещение улиц и новые автомобили

Картина дня в Нижнем Тагиле: трагедии, достижения, освещение улиц и новые автомобили

3 февраля 2025, 17:14
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильчане вспомнили о трагедии со взрывом дома, которая произошла четверть века назад. У тагильских больниц пополнился автопарк. Некоторые улицы Тагила будут освещаться круглосуточно. Горожане выиграли олимпиаду по робототехнике в Екатеринбурге. Жуткое ДТП со скорой унесло жизни двух свердловчан.

Жители Нижнего Тагила вспомнили трагические события, произошедшие в поселке Северный 24 года назад. 1 февраля 2001 года в жилом доме, расположенном на улице Щорса, 20, случился взрыв бытового газа. Редакция TagilCity.ru поделилась материалами и уникальными свидетельствами очевидцев и участников той страшной катастрофы.

«Нам некуда было идти»: тагильчане вспомнили о взрыве дома на Северном поселке
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Нижнетагильские больницы получили семь новых автомобилей отечественного производства. Они будут работать как в городе, так и в окрестных поселках. Покупка стала возможной благодаря финансированию из областного бюджета. Всего автопарк пополнился на 128 единиц медтранспорта.

У больниц Нижнего Тагила появились новые автомобили
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В Нижнем Тагиле составляют список мест, где освещение будет работать всю ночь. После праздников жители заметили, что фонари горят круглосуточно. Власти объяснили, что это соответствует нормам благоустройства. Сейчас уточняют маршруты и зоны у больниц, где освещение не будут отключать.

В Нижнем Тагиле составляют перечень улиц, где будет круглосуточное освещение
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1 февраля 2025 года в Центре образовательной робототехники Redled Екатеринбурга прошел финал областной олимпиады. Тагильчане Никита Макаров и Артем Карп, которые выступали под руководством Андрея Ермакова, стали победителями. На соревнованиях школьники демонстрировали знания, создавали роботов и выполняли непростые задания.

Тагильчане стали победителями в олимпиаде по робототехнике в Екатеринбурге
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На трассе в Свердловской области 3 февраля произошло ДТП, в котором погибли два человека. 28-летняя водитель Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась со скорой. Погибли 67-летний мужчина и 74-летняя женщина из легковушки. Водитель и сотрудник скорой не пострадали.

ДТП со скорой помощью в Свердловской области лишило жизни двух человек
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