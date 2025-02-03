Картина дня в Нижнем Тагиле: трагедии, достижения, освещение улиц и новые автомобили

В Нижнем Тагиле составляют список мест, где освещение будет работать всю ночь. После праздников жители заметили, что фонари горят круглосуточно. Власти объяснили, что это соответствует нормам благоустройства. Сейчас уточняют маршруты и зоны у больниц, где освещение не будут отключать.