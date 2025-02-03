Картина дня в Нижнем Тагиле: трагедии, достижения, освещение улиц и новые автомобили

Posted 3 февраля, 17:14
Published 3 февраля, 17:14
Modified 3 февраля, 17:16
Updated 3 февраля, 17:16
Жители Нижнего Тагила вспомнили трагические события, произошедшие в поселке Северный 24 года назад. 1 февраля 2001 года в жилом доме, расположенном на улице Щорса, 20, случился взрыв бытового газа. Редакция TagilCity.ru поделилась материалами и уникальными свидетельствами очевидцев и участников той страшной катастрофы.
Нижнетагильские больницы получили семь новых автомобилей отечественного производства. Они будут работать как в городе, так и в окрестных поселках. Покупка стала возможной благодаря финансированию из областного бюджета. Всего автопарк пополнился на 128 единиц медтранспорта.
В Нижнем Тагиле составляют список мест, где освещение будет работать всю ночь. После праздников жители заметили, что фонари горят круглосуточно. Власти объяснили, что это соответствует нормам благоустройства. Сейчас уточняют маршруты и зоны у больниц, где освещение не будут отключать.
1 февраля 2025 года в Центре образовательной робототехники Redled Екатеринбурга прошел финал областной олимпиады. Тагильчане Никита Макаров и Артем Карп, которые выступали под руководством Андрея Ермакова, стали победителями. На соревнованиях школьники демонстрировали знания, создавали роботов и выполняли непростые задания.
На трассе в Свердловской области 3 февраля произошло ДТП, в котором погибли два человека. 28-летняя водитель Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась со скорой. Погибли 67-летний мужчина и 74-летняя женщина из легковушки. Водитель и сотрудник скорой не пострадали.