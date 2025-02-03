Компанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 100 тысяч за овербукинг

Posted 3 февраля, 13:59
Published 3 февраля, 13:59
Modified 3 февраля, 14:01
Updated 3 февраля, 14:01
Осенью прошлого года жители Среднего Урала не смогли улететь с южного курорта. Дело в том, что «Уральские авиалинии» заменили борт и в результате некоторым пассажирам не хватило мест. В результате пострадавшие обратились в региональную транспортную прокуратуру.
Прокуратура привлекла авиаперевозчика к ответственности и наложила штраф 100 тысяч рублей, сообщает ведомство.
Ранее самолет из Дубая до Екатеринбурга экстренно приземлился в Уфе.