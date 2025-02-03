Компанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 100 тысяч за овербукинг

Осенью прошлого года жители Среднего Урала не смогли улететь с южного курорта. Дело в том, что «Уральские авиалинии» заменили борт и в результате некоторым пассажирам не хватило мест. В результате пострадавшие обратились в региональную транспортную прокуратуру.