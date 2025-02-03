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Posted 3 февраля, 13:59

Published 3 февраля, 13:59

Modified 3 февраля, 14:01

Updated 3 февраля, 14:01

Компанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 100 тысяч за овербукинг

Компанию «Уральские авиалинии» оштрафовали на 100 тысяч за овербукинг

3 февраля 2025, 13:59
Екатеринбуржцы не смогли улететь из Сочи домой из-за нехватки мест.

Осенью прошлого года жители Среднего Урала не смогли улететь с южного курорта. Дело в том, что «Уральские авиалинии» заменили борт и в результате некоторым пассажирам не хватило мест. В результате пострадавшие обратились в региональную транспортную прокуратуру.

Прокуратура привлекла авиаперевозчика к ответственности и наложила штраф 100 тысяч рублей, сообщает ведомство.

Ранее самолет из Дубая до Екатеринбурга экстренно приземлился в Уфе.

Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за пассажирки
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Штраф#Екатеринбург#Инцидент
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