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Posted 3 февраля, 15:56

Published 3 февраля, 15:56

Modified 3 февраля, 17:13

Updated 3 февраля, 17:13

Лошадь убежала от хозяев и бегала по дорогам в Нижнем Тагиле

Лошадь убежала от хозяев и бегала по дорогам в Нижнем Тагиле

3 февраля 2025, 15:56
Фото: Инцидент Нижний Тагил.
В Нижнем Тагиле по Свердловскому шоссе бегала напуганная лошадь. Ее уже нашли и вернули хозяевам. Животное никому не навредило.

3 февраля в Свердловской области, на участке дороги, проходящей через Нижний Тагил, произошла необычная встреча. Очевидцы, проезжавшие по Свердловскому шоссе, заметили лошадь, которая спокойно гуляла по оживленной трассе. По словам свидетелей, животное выглядело испуганным, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Местные жители предположили, что лошадь сбежала от своих владельцев. И оказались правы. Вскоре владельцы нашли свою лошадь и благополучно вернули ее домой. На дороге животное не создавало помех для водителей и не причинила им вреда.

Ранее в Челябинской области спасатели достали из ледяной воды лошадь, которая провалилась под лед на Поповом броду.

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