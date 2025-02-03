На строительство детского лагеря в Свердловской области выделили 1,2 млрд рублей

Подрядчик построит спальный корпус, рассчитанный на 125 отдыхающих. В здании также будут оборудованы спортзал, бассейн и сауна, актовый зал, прачечная, соляная и помещения администрации. Информация об этом есть в документации, которая опубликована на сайте госзакупок.