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Posted 3 февраля, 09:54

Published 3 февраля, 09:54

Modified 3 февраля, 09:56

Updated 3 февраля, 09:56

На строительство детского лагеря в Свердловской области выделили 1,2 млрд рублей

На строительство детского лагеря в Свердловской области выделили 1,2 млрд рублей

3 февраля 2025, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Вьюжный в Волчанском округе построят детский лагерь за 1,2 миллиарда рублей.

Подрядчик построит спальный корпус, рассчитанный на 125 отдыхающих. В здании также будут оборудованы спортзал, бассейн и сауна, актовый зал, прачечная, соляная и помещения администрации. Информация об этом есть в документации, которая опубликована на сайте госзакупок.

На территории лагеря будут оборудованы котельная, КПП, спортивные и детские площадки, парковки, тротуары и проездные дороги. Площадь застройки будет 4,2 тысячи «квадрата». Строительство объекта должно завершиться к концу 2026 года.

Напомним, города в Свердловской области получат более двух миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Подрядчик#Строительство#Госзакупки#Бассейн#Детский лагерь#Дороги#Спортзал#Инфраструктура#Сауна#Екатеринбург#Актовый зал
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