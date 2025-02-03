На строительство детского лагеря в Свердловской области выделили 1,2 млрд рублей

Posted 3 февраля, 09:54
Published 3 февраля, 09:54
Modified 3 февраля, 09:56
Updated 3 февраля, 09:56
Подрядчик построит спальный корпус, рассчитанный на 125 отдыхающих. В здании также будут оборудованы спортзал, бассейн и сауна, актовый зал, прачечная, соляная и помещения администрации. Информация об этом есть в документации, которая опубликована на сайте госзакупок.
На территории лагеря будут оборудованы котельная, КПП, спортивные и детские площадки, парковки, тротуары и проездные дороги. Площадь застройки будет 4,2 тысячи «квадрата». Строительство объекта должно завершиться к концу 2026 года.
Напомним, города в Свердловской области получат более двух миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог.