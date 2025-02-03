На заводе в Каменске-Уральском погиб кузнец

Posted 3 февраля, 12:32
Published 3 февраля, 12:32
Modified 3 февраля, 12:34
Updated 3 февраля, 12:34
По предварительным данным, 3 февраля 2025 года в кузнечно-прессовочном цехе произошло обрушение пола, из-за чего металлическая конструкция упала на 61-летнего кузнеца. Рабочий скончался на месте от полученных травм.
Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия и даст оценку соблюдению требований охраны труда на предприятии. Ход доследственной проверки находится на контроле, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, сообщает ведомство.
Напомним, в Екатеринбурге рабочего из Таджикистана снесло ветром с высоты.