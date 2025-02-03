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Posted 3 февраля, 12:32

Published 3 февраля, 12:32

Modified 3 февраля, 12:34

Updated 3 февраля, 12:34

На заводе в Каменске-Уральском погиб кузнец

На заводе в Каменске-Уральском погиб кузнец

3 февраля 2025, 12:32
Фото: 1MI.
Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку по факту гибели сотрудника на Каменск-Уральском металлургическом заводе.

По предварительным данным, 3 февраля 2025 года в кузнечно-прессовочном цехе произошло обрушение пола, из-за чего металлическая конструкция упала на 61-летнего кузнеца. Рабочий скончался на месте от полученных травм.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия и даст оценку соблюдению требований охраны труда на предприятии. Ход доследственной проверки находится на контроле, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, сообщает ведомство.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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