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Posted 3 февраля, 08:56

Published 3 февраля, 08:56

Modified 3 февраля, 10:36

Updated 3 февраля, 10:36

Тагильчане вспомнили о том, как 24 года назад на Северном взорвался жилой дом

«Нам некуда было идти»: тагильчане вспомнили о взрыве дома на Северном поселке

3 февраля 2025, 08:56
Фото: МБУ «Центр защиты населения».

Тагильчане вспомнили о том, как 24 года назад на Северном взорвался жилой дом

1 февраля 2001 года, ровно 24 года назад, в поселке Северный в Нижнем Тагиле в жилом доме по улице Щорса, 20 произошел взрыв бытового газа. Редакция TagilCity.ru публикует воспоминания очевидцев этой трагедии.

Около половины десятого вечера, в 30-градусный мороз, в одном из подъездов дома произошел громкий хлопок.

Мы в этот момент дома были с папой и трехлетней сестрой. Тряхнуло сильно, я испугалась. Первая мысль, что это где-то далеко. Папа пошел по квартире в окна смотреть. Потом сказал, что все хорошо, — рассказала корреспонденту жительница квартиры №53 Анастасия.

На улице стало тихо, никакого шума, все как обычно.

Мы успокоились. Потом посыпались звонки на домашний. Звонили знакомые, чтобы узнать, в нашем доме что-то произошло или нет. А мы ничего не знали.

Через какое-то время в квартиру к тагильчанам постучались. Это оказались спасатели.

Папа дверь открыл, и я услышала, что нужно срочно одеваться и выходить. Пошла в комнату к родителям, посмотрела вниз на улицу и увидела, что на снегу что-то громоздкое горит. Мне тогда было 9 лет, я не поняла, что это. Позднее оказалось, что это кровать виновника произошедшего. Она вылетела вместе с панелями дома.
Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Затем срочные сборы, поиск документов и спуск по лестнице.

Вокруг только щепки от дверей соседей, выбитые окна. Нас проводили на улицу, где уже стояла толпа жильцов и прохожих. Приехало телевидение. Кто-то им давал комментарий. А мы просто стояли и смотрели на дом. Нашего подъезда почти не было, как мы не провалились, я не знаю. Слезы наворачиваются, не думала, что до сих пор болит. Я очень любила эту квартиру и свою большую комнату.

Люди выкидывали из окон телевизоры и другие крупногабаритные предметы, желая спасти. Что-то приземлялось на снег целым, что-то разбивалось вдребезги. Началась паника.

Нам некуда было идти, в поселке родственников не было. Спасатели выводили людей без вещей, времени не было. В этом же доме, во втором подъезде до сих пор живут друзья семьи. У них двушечка, их самих четверо, и нас четверых они приютили. Мы жили у них до тех пор, пока не нашли, куда переехать.

Администрация Нижнего Тагила тогда расселяла пострадавших. Анастасии и ее семье досталась квартира по адресу 9-е Января, 11. Официальная информация о случившемся появилась немного позднее. Оказалось, что житель квартиры на 3 этаже, выпил, закурил и уснул, забыв выключить газ.

Соседи потом вспоминали, что газом пахло с утра. Еще помню, что туда мало кого запускали, но все вещи складывала мама по большим мешкам. Очень многое пропало. Игрушки, огромная коллекция киндеров. Все так и осталось где-то в руинах… Я помню свою комнату как вчера, и что не успела доесть мятный «Рондо» в фиолетовой упаковке. Он остался там за стеклом книжной полки…

Дом на Щорса, 20 стоит почти в центре поселка Северный. Его видно из окон школы.

Мы с одноклассниками туда ходили. Жуткая картина, когда плиты лежат на земле, а внутри — пустота. Подъезды, кроме нашего не расселяли, сказали, что жить в них безопасно.

Потом начался ремонт. Сделали быстро, меньше, чем за год. Обрушившиеся балконы восстанавливать не стали.

Мы туда жить не вернулись. Я даже не видела квартиру изнутри больше. Не знаю, что там и как. Я как-то заходила за семенами к соседке, которая жила под нами, на 4 этаже. Она рассказала, что ремонт плохой, на стене и на полу — трещины. Да я и сама посмотрела. А еще комнаты стали гораздо меньше.

Горожане много пережили, на 9 месяцев лишившись родного дома.

Это на самом деле страшно. Я в тот роковой вечер была на работе, проводила ревизию. Конечно, взрыв слышала, позвонила домой, мне сказали, что все хорошо. Буквально через 30 минут я поняла, что крыши над головой больше нет. Слабо помню все это, помню то, что не знала, что делать. Куда идти на ночь глядя, дети на улице стоят, мерзнут, — добавила очевидец Наталья.

В той трагедии пострадали 2 человека. Виновник получил ожоги 1 и 2 степени и попал в больницу. Погибших не было.

Фото: smartik.ru

Напомним, 1 августа 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле в жилом доме по адресу Сибирская, 81 также произошел взрыв бытового газа. В результате случившейся аварии погибли 11 человек. Троих газовщиков, которых обвиняют в оказании небезопасных услуг, отправили под арест. Они ожидают вынесения приговора.

Задержанным после взрыва дома газовщикам из Нижнего Тагила продлили арест
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