«Нам некуда было идти»: тагильчане вспомнили о взрыве дома на Северном поселке

Напомним, 1 августа 2024 года на Вагонке в Нижнем Тагиле в жилом доме по адресу Сибирская, 81 также произошел взрыв бытового газа. В результате случившейся аварии погибли 11 человек. Троих газовщиков, которых обвиняют в оказании небезопасных услуг, отправили под арест. Они ожидают вынесения приговора.