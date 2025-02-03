Натерли разделочную доску этим составом: дерево не чернеет и не гниет — дедушкин трюк

Перед тем как приступить к обработке, вымойте доску теплой водой с гелем и дайте ей полностью высохнуть. Обильно нанесите приготовленное средство на всю поверхность доски (включая торцы). Можете использовать кисть или мягкую ткань для равномерного распределения. Дайте маслу впитаться в доску в течение нескольких часов, а лучше — на всю ночь. Удалите излишки масла чистой мягкой тканью или бумажным полотенцем. Повторите процесс, чтобы восполнить защиту дерева и закрыть все поры.