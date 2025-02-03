Натерли разделочную доску этим составом: дерево не чернеет и не гниет — дедушкин трюк

Posted 3 февраля, 13:47
Published 3 февраля, 13:47
Modified 3 февраля, 13:49
Updated 3 февраля, 13:49
Прекрасно подходит для пропитки деревянных досок минеральное масло. Оно безопасно для здоровья, не прогоркает со временем, помогает защитить дерево от впитывания влаги и запахов. Масло закупоривает поры древесины и препятствует попаданию воды, защищая доску от деформации и растрескивания.
Льняное масло также является хорошим выбором, но обязательно выбирайте термообработанное или натуральное пищевое масло, не содержащее химических добавок. Оно глубоко проникает в структуру древесины, создавая защитный слой. Однако важно помнить, что льняное масло постепенно затвердевает, образуя тонкую пленку, что не всегда удобно для частого использования.
Пищевой воск часто используется в комбинации с минеральным маслом. Смешав теплое масло и натуральный пчелиный воск, вы получите пасту, которой можно обработать поверхность доски и усилить ее водоотталкивающие свойства.
Однако лучше всех остальных работает масловоск, уникальное средство, для приготовления которого нужно будет немного попотеть. Готовят масловоск из трех ингредиентов — льняного масла (1 литр), пчелиного воска (100 граммов) и канифоли (50 граммов) — на водяной бане.
Ставим на плиту кастрюлю с водой и в нее погружаем подготовленную емкость. Наливаем сначала льняное масло и доводим его до кипения. Когда закипит, можно добавлять пчелиный воск. Снова доводим до кипения. В это время можно пока подготовить канифоль: ее необходимо раздробить на мелкие кусочки, но лучше измельчить до порошка. Снова доводим смесь до кипения, периодически перемешивая ее, кипятим минут 5 и выключаем плиту, — делится секретным рецептом автор дзен-канала «Сделай своими руками».
В конце можно добавить несколько капель любимого эфирного масла, чтобы мастика получилась ароматной.
Перед тем как приступить к обработке, вымойте доску теплой водой с гелем и дайте ей полностью высохнуть. Обильно нанесите приготовленное средство на всю поверхность доски (включая торцы). Можете использовать кисть или мягкую ткань для равномерного распределения. Дайте маслу впитаться в доску в течение нескольких часов, а лучше — на всю ночь. Удалите излишки масла чистой мягкой тканью или бумажным полотенцем. Повторите процесс, чтобы восполнить защиту дерева и закрыть все поры.
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