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Posted 3 февраля, 13:47

Published 3 февраля, 13:47

Modified 3 февраля, 13:49

Updated 3 февраля, 13:49

Натерли разделочную доску этим составом: дерево не чернеет и не гниет — дедушкин трюк

Натерли разделочную доску этим составом: дерево не чернеет и не гниет — дедушкин трюк

3 февраля 2025, 13:47
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Деревянные доски считаются более безопасными и экологичными по сравнению с пластиковыми, однако век их не долог. Со временем дерево темнеет, трескается и портится. Однако есть волшебный эликсир, который продлит срок службы вашей любимой кухонной утвари.

Прекрасно подходит для пропитки деревянных досок минеральное масло. Оно безопасно для здоровья, не прогоркает со временем, помогает защитить дерево от впитывания влаги и запахов. Масло закупоривает поры древесины и препятствует попаданию воды, защищая доску от деформации и растрескивания.

Льняное масло также является хорошим выбором, но обязательно выбирайте термообработанное или натуральное пищевое масло, не содержащее химических добавок. Оно глубоко проникает в структуру древесины, создавая защитный слой. Однако важно помнить, что льняное масло постепенно затвердевает, образуя тонкую пленку, что не всегда удобно для частого использования.

Пищевой воск часто используется в комбинации с минеральным маслом. Смешав теплое масло и натуральный пчелиный воск, вы получите пасту, которой можно обработать поверхность доски и усилить ее водоотталкивающие свойства.

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Однако лучше всех остальных работает масловоск, уникальное средство, для приготовления которого нужно будет немного попотеть. Готовят масловоск из трех ингредиентов — льняного масла (1 литр), пчелиного воска (100 граммов) и канифоли (50 граммов) — на водяной бане.

Ставим на плиту кастрюлю с водой и в нее погружаем подготовленную емкость. Наливаем сначала льняное масло и доводим его до кипения. Когда закипит, можно добавлять пчелиный воск. Снова доводим до кипения. В это время можно пока подготовить канифоль: ее необходимо раздробить на мелкие кусочки, но лучше измельчить до порошка. Снова доводим смесь до кипения, периодически перемешивая ее, кипятим минут 5 и выключаем плиту, — делится секретным рецептом автор дзен-канала «Сделай своими руками».
Необработанная доска впитывает все соки от продуктов и начинает гнить
Необработанная доска впитывает все соки от продуктов и начинает гнить. Фото: Изображение Midjourney

В конце можно добавить несколько капель любимого эфирного масла, чтобы мастика получилась ароматной.

Перед тем как приступить к обработке, вымойте доску теплой водой с гелем и дайте ей полностью высохнуть. Обильно нанесите приготовленное средство на всю поверхность доски (включая торцы). Можете использовать кисть или мягкую ткань для равномерного распределения. Дайте маслу впитаться в доску в течение нескольких часов, а лучше — на всю ночь. Удалите излишки масла чистой мягкой тканью или бумажным полотенцем. Повторите процесс, чтобы восполнить защиту дерева и закрыть все поры.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Рецепты#Дом и сад#КЦ#Минеральное масло#Деревянные разделочные доски#Льняное масло#Пищевой воск#Масловоск#Уход за кухонной утварью
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