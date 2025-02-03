Недостаток солнца зимой может «пробудить» очень неприятное расстройство

«Чтобы компенсировать отсутствие солнечного света, больше времени проводите на улице в дневное время, особенно в солнечные дни. Но даже в пасмурные дни сквозь тучи организм получает ультрафиолет. Также рекомендуется работать в месте, максимально освещенном естественным светом: в офисе или дома выбирайте рабочий стол у окна, дома обустройте рабочее место в самой светлой комнате также напротив окна. Необходимо разнообразить пищевой рацион включением продуктов растительного и животного происхождения, содержащих витамин D. Также не стоит забывать, что физическая активность повышает уровень серотонина. Полезно посещение солярия, а также ультрафиолетовые светильники и специальные лампы для светотерапии», — рекомендовал врач.