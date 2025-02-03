tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 16:21

Published 3 февраля, 16:21

Modified 4 февраля, 16:13

Updated 4 февраля, 16:13

Недостаток солнца зимой может «пробудить» очень неприятное расстройство

3 февраля 2025, 16:21
Панические атаки — одна из самых частых причин обращения россиян к психологу. И ближе к завершению зимы количество пациентов с такой проблемой все увеличивается. Как связаны приступы паники с дефицитом солнечного света и чем можно себе помочь, «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Геннадий Гуревич.

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ, паническая атака — это кратковременный эпизод интенсивной тревоги с внезапным началом. Она достигает максимума в течение нескольких минут и сопровождается беспокойством, страхом смерти, потери контроля в сочетании с выраженными неприятными телесными ощущениями: учащенным сердцебиением, одышкой, потливостью, головокружением, тремором и другими.

«Чаще всего панические атаки являются симптомом одного из видов тревожных расстройств (генерализованного, социального или панического, а также агорафобии, ПТСР и других). По данным Всемирной организации здравоохранения, тревожными расстройствами страдает примерно 4% мирового населения, что составляет более 300 миллионов человек. Основными причинами развития панических атак считаются: личностные особенности, а также социальные, генетические и физиологические факторы. Влияние солнечного света на частоту и продолжительность панических атак не связано только с одной причиной», — объяснил он.

По словам врача, недостаток ультрафиолета приводит к дефициту витамина D, что вызывает расстройства настроения и поведения, наносит прямой ущерб здоровью мозга. Компенсация дефицита витамина D существенно облегчает лечение расстройств настроения. При укорочении светового дня большую часть времени на улице — по пути на работу/учебу — люди проводят в темное время суток. Это может спровоцировать усиление тревожности: в темноте у человека естественным образом нарастает общая настороженность.

«Чтобы компенсировать отсутствие солнечного света, больше времени проводите на улице в дневное время, особенно в солнечные дни. Но даже в пасмурные дни сквозь тучи организм получает ультрафиолет. Также рекомендуется работать в месте, максимально освещенном естественным светом: в офисе или дома выбирайте рабочий стол у окна, дома обустройте рабочее место в самой светлой комнате также напротив окна. Необходимо разнообразить пищевой рацион включением продуктов растительного и животного происхождения, содержащих витамин D. Также не стоит забывать, что физическая активность повышает уровень серотонина. Полезно посещение солярия, а также ультрафиолетовые светильники и специальные лампы для светотерапии», — рекомендовал врач.

В идеальном мире был бы желателен отпуск в течение 7-10 дней каждые полтора-два месяца зимы — в странах пляжного отдыха или на высокогорных курортах с высоким уровнем ультрафиолета. Но даже простые рекомендации, озвученные выше, значительно помогут снизить последствия дефицита солнечного света, пишет sibdepo.ru.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика