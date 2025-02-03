Некачественный коттедж стал причиной трагедии в семье екатеринбурженки

Posted 3 февраля, 06:40
Published 3 февраля, 06:40
Modified 3 февраля, 06:42
Updated 3 февраля, 06:42
Женщина из Екатеринбурга приняла совместное решение со своей мамой-пенсионеркой продать жилплощадь, чтобы приобрести частный дом. Она выплатила 5 млн рублей бизнесмену из строительной компании. Однако, вместо коттеджа после стройки екатеринбурженка получила совершенно не то, что ожидала. Крыша протекает, в стенах трещины, камин и забор не установлены.
Специалисты установили, что здание не соответствует требованиям для проживания. Начались судебные разбирательства, после которых судья назначил бизнесмену выплату в размере 12,5 млн рублей в пользу его клиентки.
Происходящие события мама екатеринбурженки тяжело переживала и после суда ее сердце не выдержало — она скончалась в возрасте 75 лет, сообщает Ural Mash.
Тот самый бизнесмен, продавший не готовый к сдаче дом, считает происходящее «потребительским терроризмом». Кроме того, он сообщил, что его компании пришлось освободить помещение в центре Екатеринбурга, в связи с чем работа была временно приостановлена. Однако он заявил, что намерен полностью компенсировать убытки.