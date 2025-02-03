Некачественный коттедж стал причиной трагедии в семье екатеринбурженки

Тот самый бизнесмен, продавший не готовый к сдаче дом, считает происходящее «потребительским терроризмом». Кроме того, он сообщил, что его компании пришлось освободить помещение в центре Екатеринбурга, в связи с чем работа была временно приостановлена. Однако он заявил, что намерен полностью компенсировать убытки.