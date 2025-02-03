tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 06:40

Published 3 февраля, 06:40

Modified 3 февраля, 06:42

Updated 3 февраля, 06:42

В Екатеринбурге купленный дом за 5 млн рублей оказался непригодным для жизни

Некачественный коттедж стал причиной трагедии в семье екатеринбурженки

3 февраля 2025, 06:40
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге купленный дом за 5 млн рублей оказался непригодным для жизни

Екатеринбурженка купила у бизнесмена дом за 5 млн рублей, который оказался некачественным. Пожилая мать умерла от переживаний из-за судебных разбирательств.

Женщина из Екатеринбурга приняла совместное решение со своей мамой-пенсионеркой продать жилплощадь, чтобы приобрести частный дом. Она выплатила 5 млн рублей бизнесмену из строительной компании. Однако, вместо коттеджа после стройки екатеринбурженка получила совершенно не то, что ожидала. Крыша протекает, в стенах трещины, камин и забор не установлены.

Специалисты установили, что здание не соответствует требованиям для проживания. Начались судебные разбирательства, после которых судья назначил бизнесмену выплату в размере 12,5 млн рублей в пользу его клиентки.

Происходящие события мама екатеринбурженки тяжело переживала и после суда ее сердце не выдержало — она скончалась в возрасте 75 лет, сообщает Ural Mash.

Тот самый бизнесмен, продавший не готовый к сдаче дом, считает происходящее «потребительским терроризмом». Кроме того, он сообщил, что его компании пришлось освободить помещение в центре Екатеринбурга, в связи с чем работа была временно приостановлена. Однако он заявил, что намерен полностью компенсировать убытки.

Жители общежития в Нижнем Тагиле пожаловались на аварийное состояние дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Рентгенолаборант из Екатеринбурга лишился жилья из-за мошенниковЖитель Москвы отсудил у УК более 1 млн за потоп квартиры4 млн рублей: сколько квадратных метров можно купить в новостройках большого города?
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Частный дом#Свердловская область#Смерть#Жилье#Аварийное жилье#Бизнесмен#Компенсация#Дом#Коттедж#Жилплощадь#Пенсионерка#Покупка#Аварийное здание#Недвижимость#Аварийное состояние#Екатеринбург#Инцидент#Судебные разбирательства#Покупка квартир
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика