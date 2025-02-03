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Posted 3 февраля, 09:55

Published 3 февраля, 09:55

Modified 3 февраля, 09:57

Updated 3 февраля, 09:57

Нижний Тагил отметил пятилетие старта «Лед надежды нашей»

Нижний Тагил отметил пятилетие старта «Лед надежды нашей»

3 февраля 2025, 09:55
Фото: Спортивная Школа «Юность» г. Нижний Тагил.
1 февраля в Нижнем Тагиле прошел юбилейный старт муниципального этапа всероссийских соревнований «Лед надежды нашей», собравший почти 500 участников. Пятый по счету турнир, прошедший на стадионе «Юность», объединил любителей и профессиональных спортсменов разных возрастов.

Соревнования «Лед надежды нашей» давно стали важной частью спортивной культуры Нижнего Тагила. Юбилейный старт, состоявшийся 1 февраля, привлек внимание большого числа жителей города. Стадион «Юность» стал местом встречи 481 тагильчанина, среди которых были как опытные спортсмены, так и новички, решившие попробовать себя в конькобежном спорте.

Фото: Спортивная Школа «Юность» г. Нижний Тагил

Разделенные на возрастные группы, участники состязались в стометровой дистанции. Среди соревнующихся было много представителей местных школ и спортивных секций. Школы №50, №81, №10, №64, №40, №24, №69, №75/42, №58, гимназия №18, а также команды из спортивных школ и учебных заведений, такие как СШ «Юность», РГППУ (ф) НТГСПИ, УКБТМ и НТЗМК, продемонстрировали высокий уровень подготовки и командного духа.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на площадке ФОК «Президентский» пройдут лыжные забеги для детей 5-6 лет в рамках Лыжни России, посвященной 80-летию Победы.

В Нижнем Тагиле пройдет «Лыжня России» для дошкольников
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