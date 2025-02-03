Нижний Тагил отметил пятилетие старта «Лед надежды нашей»

Posted 3 февраля, 09:55
Published 3 февраля, 09:55
Modified 3 февраля, 09:57
Updated 3 февраля, 09:57
Соревнования «Лед надежды нашей» давно стали важной частью спортивной культуры Нижнего Тагила. Юбилейный старт, состоявшийся 1 февраля, привлек внимание большого числа жителей города. Стадион «Юность» стал местом встречи 481 тагильчанина, среди которых были как опытные спортсмены, так и новички, решившие попробовать себя в конькобежном спорте.
Разделенные на возрастные группы, участники состязались в стометровой дистанции. Среди соревнующихся было много представителей местных школ и спортивных секций. Школы №50, №81, №10, №64, №40, №24, №69, №75/42, №58, гимназия №18, а также команды из спортивных школ и учебных заведений, такие как СШ «Юность», РГППУ (ф) НТГСПИ, УКБТМ и НТЗМК, продемонстрировали высокий уровень подготовки и командного духа.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на площадке ФОК «Президентский» пройдут лыжные забеги для детей 5-6 лет в рамках Лыжни России, посвященной 80-летию Победы.