Обнародована причина отставки начальника полиции Екатеринбурга Метелицы

Posted 3 февраля, 16:42
Published 3 февраля, 16:42
Modified 3 февраля, 16:44
Updated 3 февраля, 16:44
Метелица был назначен на этот пост в январе 2024 года, однако проработал недолго. Одной из причин увольнения стало ухудшившееся состояние здоровья из-за постоянного стресса, рассказал URA.RU осведомленный источник.
Ранее он возглавлял полицию Новоуральска, а повышение получил неожиданно для многих. В качестве начальника Максим Метелица был строгим и принципиальным. После назначения он не оставил работу оперуполномоченного и часто помогал коллегам с расследованиями, используя свой богатый опыт. Он часто выезжал на места резонансных происшествий и преступлений.
Однако, по мнению источника, назначение Метелицы нравилось далеко не всем в его окружении, к тому же ему так и не удалось сколотить команду единомышленников. После отставки начальник перевелся в Главк. А его бывший заместитель Виктор Позняк, который до этого покинул городское УМВД из-за конфликта с Метелицей, занял его место.
В ноябре прошлого года мошенники рассылали свердловчанам обращения якобы от главы УМВД Екатеринбурга Максима Метелицы.