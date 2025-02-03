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Posted 3 февраля, 16:42

Published 3 февраля, 16:42

Modified 3 февраля, 16:44

Updated 3 февраля, 16:44

Стали известны причины отставки главного полицейского Екатеринбурга

Обнародована причина отставки начальника полиции Екатеринбурга Метелицы

3 февраля 2025, 16:42
Фото: Изображение Midjourney.

Стали известны причины отставки главного полицейского Екатеринбурга

Максим Метелица, бывший руководитель УМВД Екатеринбурга, уволился из-за проблем со здоровьем.

Метелица был назначен на этот пост в январе 2024 года, однако проработал недолго. Одной из причин увольнения стало ухудшившееся состояние здоровья из-за постоянного стресса, рассказал URA.RU осведомленный источник.

Ранее он возглавлял полицию Новоуральска, а повышение получил неожиданно для многих. В качестве начальника Максим Метелица был строгим и принципиальным. После назначения он не оставил работу оперуполномоченного и часто помогал коллегам с расследованиями, используя свой богатый опыт. Он часто выезжал на места резонансных происшествий и преступлений.

Однако, по мнению источника, назначение Метелицы нравилось далеко не всем в его окружении, к тому же ему так и не удалось сколотить команду единомышленников. После отставки начальник перевелся в Главк. А его бывший заместитель Виктор Позняк, который до этого покинул городское УМВД из-за конфликта с Метелицей, занял его место.

В ноябре прошлого года мошенники рассылали свердловчанам обращения якобы от главы УМВД Екатеринбурга Максима Метелицы.

Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит в отставку
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