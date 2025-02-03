Обнародована причина отставки начальника полиции Екатеринбурга Метелицы

Однако, по мнению источника, назначение Метелицы нравилось далеко не всем в его окружении, к тому же ему так и не удалось сколотить команду единомышленников. После отставки начальник перевелся в Главк. А его бывший заместитель Виктор Позняк, который до этого покинул городское УМВД из-за конфликта с Метелицей, занял его место.