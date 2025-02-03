Обжариваем и ошпариваем: так гречу готовят в элитных ресторанах — всего 5 тонкостей

Оказывается, что просто пополоскать гречу в теплой водичке пред варкой недостаточно. Промывать крупу нужно до тех пор, пока вода не станет совершенно чистой, так как прилипшая пыль и шелуха, которая есть даже в упаковках с элитной гречей, при варке превращают крупу в слипшуюся кашу.