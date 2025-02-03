Обжариваем и ошпариваем: так гречу готовят в элитных ресторанах — всего 5 тонкостей

Posted 3 февраля, 10:11
Published 3 февраля, 10:11
Modified 3 февраля, 10:13
Updated 3 февраля, 10:13
Чтобы греча при варке получилась идеально рассыпчатой, нежной и вкусной, важно правильно подготовить крупу к варке, говорит эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова.
Оказывается, что просто пополоскать гречу в теплой водичке пред варкой недостаточно. Промывать крупу нужно до тех пор, пока вода не станет совершенно чистой, так как прилипшая пыль и шелуха, которая есть даже в упаковках с элитной гречей, при варке превращают крупу в слипшуюся кашу.
Промываем несколько раз, причем сначала теплой водой, а потом один раз обдаем кипятком — зерно «просыпается» и варится лучше, — советует Марина Жукова.
В ресторанах гречу обязательно обжаривают перед варкой. Подготовленная таким образом крупа не слипается, получается рассыпчатой, воздушной и легкой. Более того, обжаренная греча имеет легкий ореховый аромат — изысканный и тонкий.
Необходимо не просто прокалить крупу на сковороде, а именно обжарить с добавлением капельки растительного масла: зерна должны слегка потрескивать и источать приятный запах.
Большинство хозяек привыкли заливать гречу холодной водой при варке. Однако секрет в том, что эта крупа любит кипяток, говорит Марина Жукова. Если всыпать теплую после обжарки гречу сразу в кипящую воду (в соотношении 1:2), то она сварится намного быстрее и не слипнется.
Гречу нельзя варить на сильном огне, иначе вода быстро выкипит, а крупа начнет пригорать. Поэтому после закипания приверните газ до минимума и варите крупу под закрытой крышкой. Поднимать ее и перемешивать гречу не надо.
Это мало кто делает, а зря. После того, как гречка сварилась, не спешите ее есть — дайте ей постоять минут 10 под крышкой, — считает Марина Жукова.
Чтобы добиться идеального результата, укутайте кастрюлю полотенцем, чтобы сваренная греча медленнее остывала. Так она впитает в себя всю оставшуюся влагу и дойдет до «нужной кондиции».
Вот и все — греча готова! Только теперь у вас получилась не каша, а настоящий кулинарный шедевр.
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