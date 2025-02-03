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Posted 3 февраля, 15:40

Published 3 февраля, 15:40

Modified 4 февраля, 16:15

Updated 4 февраля, 16:15

Одна из египетских казней обрушится на некоторые регионы России

3 февраля 2025, 15:40
В 21 регионе России в 2025 году ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на «Известия».

Так, нашествие насекомых может произойти в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областях. Также ситуация может затронуть республику Калмыкию, Дагестан, Ингушетию, Чечню, Башкортостан, Татарстан, Чувашию, Хакасию и Якутию, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, сообщается в докладе Россельхозцентра.

Отмечается, что в 2025 году аграриям предстоит обработать на 100 тысяч га больше, чем в 2024 году. При этом на граничащих с Казахстаном территориях создадут специальный отряд. Также в ряде регионов прошли учения по борьбе с распространением саранчевых, отметили авторы, пишет sibdepo.ru.

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