Опека забрала ребенка у матерившей его в прямом эфире пьяной стримерши в Кемерове

Кемеровчане рассказали в Сети о горожанке, которая под именем Олеся Люциферовна регулярно вела прямые эфиры в соцсетях в состоянии алкогольного опьянения. При этом она использовала нецензурную брань, в том числе по отношению к 12-летней дочери, и угрожала ей. В жилище периодически присутствовали посторонние граждане, с которыми женщина вместе распивала спиртное, пишет VSE42.RU.