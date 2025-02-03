Опека забрала ребенка у матерившей его в прямом эфире пьяной стримерши в Кемерове

Posted 3 февраля, 12:46
Published 3 февраля, 12:46
Modified 3 февраля, 13:00
Updated 3 февраля, 13:00
Кемеровчане рассказали в Сети о горожанке, которая под именем Олеся Люциферовна регулярно вела прямые эфиры в соцсетях в состоянии алкогольного опьянения. При этом она использовала нецензурную брань, в том числе по отношению к 12-летней дочери, и угрожала ей. В жилище периодически присутствовали посторонние граждане, с которыми женщина вместе распивала спиртное, пишет VSE42.RU.
Ситуацией занялись правоохранительные органы. Когда к семье приехали сотрудники полиции и органов опеки, 48-летняя женщина вновь была пьяна. Также стало известно, что она воспитывает дочь одна, а донаты от прямых эфиров являются единственным источником дохода семьи.
В отношении стримерши составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Кроме того, данные передали в следственный комитет, а женщину поставили на учет в полиции.
— Инспекторы ПДН собирают материалы для рассмотрения вопроса о лишении кемеровчанки родительских прав, — сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.
Девочку пока поместили в социально-реабилитационный центр.