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Posted 3 февраля, 12:46

Published 3 февраля, 12:46

Modified 3 февраля, 13:00

Updated 3 февраля, 13:00

Опека забрала ребенка у матерившей его в прямом эфире пьяной стримерши в Кемерове

3 февраля 2025, 12:46
В Кемерове правоохранители занялись стримершей, которая во время прямых эфиров нецензурно выражалась в отношении своей несовершеннолетней дочери, а также угрожала ей. Девочку забрали в социально-реабилитационный центр.

Кемеровчане рассказали в Сети о горожанке, которая под именем Олеся Люциферовна регулярно вела прямые эфиры в соцсетях в состоянии алкогольного опьянения. При этом она использовала нецензурную брань, в том числе по отношению к 12-летней дочери, и угрожала ей. В жилище периодически присутствовали посторонние граждане, с которыми женщина вместе распивала спиртное, пишет VSE42.RU.

Ситуацией занялись правоохранительные органы. Когда к семье приехали сотрудники полиции и органов опеки, 48-летняя женщина вновь была пьяна. Также стало известно, что она воспитывает дочь одна, а донаты от прямых эфиров являются единственным источником дохода семьи.

В отношении стримерши составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Кроме того, данные передали в следственный комитет, а женщину поставили на учет в полиции.

— Инспекторы ПДН собирают материалы для рассмотрения вопроса о лишении кемеровчанки родительских прав, — сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса.

Девочку пока поместили в социально-реабилитационный центр.

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