От зернышка до побега: как получить идеальную рассаду перца — волшебная формула

Во-первых, семена нужно протравить, то есть обеззаразить. Обычно садоводы используют для этого насыщенный раствор марганцовки или перекиси водорода (10 капель на 50 мл воды), в котором зернышки замачиваются макимум на полчаса. Во-вторых, семена нужно закалить: их сначала замачивают на 20 минут в теплой воде (около 40 градусов), а затем опускают в холодную воду.