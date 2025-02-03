От зернышка до побега: как получить идеальную рассаду перца — волшебная формула

Posted 3 февраля, 11:06
Published 3 февраля, 11:06
Modified 3 февраля, 11:08
Updated 3 февраля, 11:08
Подготовка для сладких и острых сортов перцев будет отличаться, предупреждает профессиональный агроном, автор telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
Во-первых, семена нужно протравить, то есть обеззаразить. Обычно садоводы используют для этого насыщенный раствор марганцовки или перекиси водорода (10 капель на 50 мл воды), в котором зернышки замачиваются макимум на полчаса. Во-вторых, семена нужно закалить: их сначала замачивают на 20 минут в теплой воде (около 40 градусов), а затем опускают в холодную воду.
Рассада, выращенная из закаленных семян, менее чувствительна к понижению температуры и лучше приживается на грядках, — говорит Алексей Володихин.
Затем свежие семена нужно прорастить — на этом подготовка для них заканчивается.
Если семена хранились несколько лет и выглядят не лучшим образом семена, не спешите от них избавляться. Можно попробовать «оживить» зернышки с помощью коктейля из «Гетероауксина» с «Цирконом» — замачивать нужно примерно на сутки.
Семенка этих сортов готовят по-другому из-за высокого содержания капсаицина — это вещество с едким и острым вкусом, которое делает стручковый перец жгучим. Однако из-за его высокого содержания семена обычно плохо прорастают
Избавиться от него поможет прогревание семян. Все что нужно — завернуть семена во влажную ткань и положить их на сутки на батарею, — советует Алексей Володихин.
Дальше подготовка проводится по тому же плану, что и для семян сладкого перца.
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