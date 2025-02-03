Переспелые бананы — не мусор, а подарок от природы: 4 вкусных варианта использования

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Иногда бананы становятся слишком мягкими и покрываются темными пятнами. И многие из нас склонны выбрасывать такие фрукты. Но знаете ли вы, что перезревшие бананы — это настоящий кладезь пользы для тела и ума?