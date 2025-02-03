Переспелые бананы — не мусор, а подарок от природы: 4 вкусных варианта использования

Posted 3 февраля, 12:16
Published 3 февраля, 12:16
Modified 3 февраля, 12:18
Updated 3 февраля, 12:18
Перезревшие бананы приобретают насыщенный сладкий вкус из-за преобразования крахмала в сахар. Многие считают их «испорченными», но это заблуждение. Такие фрукты сохраняют (а иногда даже повышают) свою питательную ценность.
По словам эксперта womanhit.ru, нутрициолога Анны Дивинской, когда банан перезревает, он становится богаче антиоксидантами. Кроме того, в перезрелых плодах содержится много быстрых углеводов, которые могут помочь быстро восстановить форму после тяжелых физических нагрузок. Бананы богаты калием, витаминами группы В и пищевыми волокнами, которые незаменимы для правильной работы ЖКТ.
Однако перезревшие бананы могут терять немного витамина С — это, пожалуй, единственный существенный минус. Тем не менее их положительное влияние на организм, включая поддержку иммунитета и работы кишечника, делает их отличным выбором.
Перезревшие бананы отличает мягкая текстура и повышенная сладость, что делает их идеальными для приготовления вкусных напитков и десертов:
Однако стоит помнить, что из-за высокого содержания сахара перезрелые бананы нужно употреблять умеренно.
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