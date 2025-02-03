tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 12:16

Published 3 февраля, 12:16

Modified 3 февраля, 12:18

Updated 3 февраля, 12:18

Переспелые бананы — не мусор, а подарок от природы: 4 вкусных варианта использования

Переспелые бананы — не мусор, а подарок от природы: 4 вкусных варианта использования

3 февраля 2025, 12:16
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Иногда бананы становятся слишком мягкими и покрываются темными пятнами. И многие из нас склонны выбрасывать такие фрукты. Но знаете ли вы, что перезревшие бананы — это настоящий кладезь пользы для тела и ума?

Перезревшие бананы приобретают насыщенный сладкий вкус из-за преобразования крахмала в сахар. Многие считают их «испорченными», но это заблуждение. Такие фрукты сохраняют (а иногда даже повышают) свою питательную ценность.

По словам эксперта womanhit.ru, нутрициолога Анны Дивинской, когда банан перезревает, он становится богаче антиоксидантами. Кроме того, в перезрелых плодах содержится много быстрых углеводов, которые могут помочь быстро восстановить форму после тяжелых физических нагрузок. Бананы богаты калием, витаминами группы В и пищевыми волокнами, которые незаменимы для правильной работы ЖКТ.

Однако перезревшие бананы могут терять немного витамина С — это, пожалуй, единственный существенный минус. Тем не менее их положительное влияние на организм, включая поддержку иммунитета и работы кишечника, делает их отличным выбором.

Темный шоколад против стресса: союзник мозга, зубов и хорошего настроения
Узнать подробнее

Перезревшие бананы отличает мягкая текстура и повышенная сладость, что делает их идеальными для приготовления вкусных напитков и десертов:

  • Смузи и коктейли: Взбейте банан, молоко/растительное молоко и ложку ореховой пасты, чтобы получить вкусный и полезный напиток.
  • Выпечка: Добавьте перезревший банан в тесто для маффинов, блинчиков или хлеба — это придаст выпечке сладость и влагу.
  • Замороженные десерты: Нарежьте банан кружочками, заморозьте и используйте как основу для натурального мороженого.
  • Соусы и намазки: Перезревший банан можно смешать с творогом и медом для получения вкусного десерта.

Однако стоит помнить, что из-за высокого содержания сахара перезрелые бананы нужно употреблять умеренно.

Ранее мы поделились с вами рецептом приготовления вкуснейшей картошки по-деревенски.

Обжариваем и ошпариваем: так гречу готовят в элитных ресторанах — всего 5 тонкостей
Узнать подробнее
Читайте также:
Зачем гурманы кладут лаврушку в кофе: секреты, о которых вы не подозревалиБутылку с минералкой уберите подальше: топ-5 продуктов, если вода надоелаКакие тайны скрывают чаи с добавками: польза или незаметная угроза вашему здоровью
#Дарья Бобровицкая#Россия#Польза#Рецепты#Витамины#Бананы#КЦ#Еда и напитки#Выпечка#Антиоксиданты#Соусы#Питательная ценность#Перезревшие бананы#Смузи#Замороженные десерты#Углеводы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика