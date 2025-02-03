Перевозчик в Екатеринбурге отказался от брутто-контракта

Posted 3 февраля, 08:53
Published 3 февраля, 08:53
Modified 3 февраля, 08:55
Updated 3 февраля, 08:55
По результатам январского аукциона маршруты достались компании «ПАТП Город». Согласно документации, за полгода, на которые заключаются контракты, автобусы должны в общей сложности проехать 655 тысяч километров. За это предлагается оплата в 163 млн рублей.
Позднее в документации появились данные о том, что победитель торгов отказался заключать сделку. Причина произошедшего не уточняется. Новый перевозчик для маршрутов будет определен к 12 февраля.
Напомним, с 1 февраля в Екатеринбурге начали действовать брутто-контракты на наземный общественный транспорт. Согласно им, перевозчикам будут платить не за количество пассажиров, а за километраж и выполнение других показателей. При этом средства от продажи билетов будет получать местный бюджет.