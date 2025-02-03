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Posted 3 февраля, 08:53

Published 3 февраля, 08:53

Modified 3 февраля, 08:55

Updated 3 февраля, 08:55

Перевозчик в Екатеринбурге отказался от брутто-контракта

Перевозчик в Екатеринбурге отказался от брутто-контракта

3 февраля 2025, 08:53
Фото: 1MI.
Один из перевозчиков в Екатеринбурге отказался от брутто-контракта. Теперь для маршрутов №47 и №60 будет проведен повторный аукцион.

По результатам январского аукциона маршруты достались компании «ПАТП Город». Согласно документации, за полгода, на которые заключаются контракты, автобусы должны в общей сложности проехать 655 тысяч километров. За это предлагается оплата в 163 млн рублей.

Позднее в документации появились данные о том, что победитель торгов отказался заключать сделку. Причина произошедшего не уточняется. Новый перевозчик для маршрутов будет определен к 12 февраля.

Напомним, с 1 февраля в Екатеринбурге начали действовать брутто-контракты на наземный общественный транспорт. Согласно им, перевозчикам будут платить не за количество пассажиров, а за километраж и выполнение других показателей. При этом средства от продажи билетов будет получать местный бюджет.

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#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Автобус#Контракт#Пассажиры#Перевозка#Екатеринбург
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