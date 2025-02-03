Перевозчик в Екатеринбурге отказался от брутто-контракта

Напомним, с 1 февраля в Екатеринбурге начали действовать брутто-контракты на наземный общественный транспорт. Согласно им, перевозчикам будут платить не за количество пассажиров, а за километраж и выполнение других показателей. При этом средства от продажи билетов будет получать местный бюджет.