Подросток изнасиловал друга в санатории под Екатеринбургом

Posted 3 февраля, 17:01
Published 3 февраля, 17:01
Modified 3 февраля, 17:03
Updated 3 февраля, 17:03
Совершеннолетний молодой человек из спецшколы №124 подверг насильственным действиям ученика из того же учебного заведения. Это произошло в Сысерти 5 лет назад в санатории. При чем насилие повторялось несколько раз.
В данный момент на обвиняемого заведено и направлено в суд уголовное дело по 132 статье УК РФ. Помимо этого воспитанник 124 спецшколы уже находится под судом за громкое дело о насилии. В деле также фигурирует его сообщник. По имеющимся данным, они совершили как минимум 4 раза насильственные действия сексуального характера, сообщает URA.RU.
Напомним, что 2 года назад воспитанник спецшколы Екатеринбурга покинул учебное заведение и рассказал, что учитель просит ребят постарше насиловать подростков, если они провинятся.