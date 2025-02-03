Подросток изнасиловал друга в санатории под Екатеринбургом

В данный момент на обвиняемого заведено и направлено в суд уголовное дело по 132 статье УК РФ. Помимо этого воспитанник 124 спецшколы уже находится под судом за громкое дело о насилии. В деле также фигурирует его сообщник. По имеющимся данным, они совершили как минимум 4 раза насильственные действия сексуального характера, сообщает URA.RU.