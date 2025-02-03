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Posted 3 февраля, 17:01

Published 3 февраля, 17:01

Modified 3 февраля, 17:03

Updated 3 февраля, 17:03

Подросток изнасиловал друга в санатории под Екатеринбургом

Подросток изнасиловал друга в санатории под Екатеринбургом

3 февраля 2025, 17:01
Фото: 1MI.
Воспитаннику спецшколы №124 в Екатеринбурге вменяют еще один акт насилия над подростком в санатории Сысерти.

Совершеннолетний молодой человек из спецшколы №124 подверг насильственным действиям ученика из того же учебного заведения. Это произошло в Сысерти 5 лет назад в санатории. При чем насилие повторялось несколько раз.

В данный момент на обвиняемого заведено и направлено в суд уголовное дело по 132 статье УК РФ. Помимо этого воспитанник 124 спецшколы уже находится под судом за громкое дело о насилии. В деле также фигурирует его сообщник. По имеющимся данным, они совершили как минимум 4 раза насильственные действия сексуального характера, сообщает URA.RU.

Напомним, что 2 года назад воспитанник спецшколы Екатеринбурга покинул учебное заведение и рассказал, что учитель просит ребят постарше насиловать подростков, если они провинятся.

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