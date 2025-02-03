Популярные смартфоны сложно будет купить в России

Posted 3 февраля, 15:43
Published 3 февраля, 15:43
Modified 4 февраля, 16:16
Updated 4 февраля, 16:16
Новая линейка Samsung Galaxy S25 уже доступна на российском рынке, включая серые каналы и маркетплейсы, где представлен широкий ассортимент устройств в различных конфигурациях.
«Однако несмотря на привлекательные цены, многие пользователи сталкиваются с проблемами при покупке устройств у ненадежных продавцов», — сказала специалист.
Основной проблемой является то, что некоторые смартфоны Galaxy S25, поступившие из Индии, не прошли проверку на совместимость с российскими сетями. Такие устройства часто работают только с сим-картами иностранных операторов, что делает их «залоченными», пишет Газета.ру. Это может привести к сложностям с программным обеспечением и доступом к сети, поскольку некоторые приложения могут не поддерживать русский язык, пишет sibdepo.ru.