Популярные смартфоны сложно будет купить в России

Основной проблемой является то, что некоторые смартфоны Galaxy S25, поступившие из Индии, не прошли проверку на совместимость с российскими сетями. Такие устройства часто работают только с сим-картами иностранных операторов, что делает их «залоченными», пишет Газета.ру. Это может привести к сложностям с программным обеспечением и доступом к сети, поскольку некоторые приложения могут не поддерживать русский язык, пишет sibdepo.ru.