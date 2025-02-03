Снег и гололедица ожидаются в Свердловской области

Кроме того, специалисты прогнозируют гололедицу, небольшие осадки, а также ветер, направление которого будет юго-восточным. Свердловчанам рекомендуется соблюдать внимательность и осторожность на проезжей части, а также одеваться в соответствии с погодными условиями.