Снег и гололедица ожидаются в Свердловской области

Posted 3 февраля, 10:57
Published 3 февраля, 10:57
Modified 3 февраля, 10:59
Updated 3 февраля, 10:59
В южной части области температура во вторник ожидается на уровне -1… -6 градусов, в северной — до -11… -16 градусов, рассказали в региональном ЕДДС.
Кроме того, специалисты прогнозируют гололедицу, небольшие осадки, а также ветер, направление которого будет юго-восточным. Свердловчанам рекомендуется соблюдать внимательность и осторожность на проезжей части, а также одеваться в соответствии с погодными условиями.
Напомним, январь 2025 года в Екатеринбурге стал самым теплым за последние 18 лет.