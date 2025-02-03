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Posted 3 февраля, 10:57

Published 3 февраля, 10:57

Modified 3 февраля, 10:59

Updated 3 февраля, 10:59

Снег и гололедица ожидаются в Свердловской области

Снег и гололедица ожидаются в Свердловской области

3 февраля 2025, 10:57
Фото: 1MI.
В Свердловской области прогнозируются осадки, гололедица и температура до -6 градусов. Такая погода ожидается 4 февраля 2025 года.

В южной части области температура во вторник ожидается на уровне -1… -6 градусов, в северной — до -11… -16 градусов, рассказали в региональном ЕДДС.

Кроме того, специалисты прогнозируют гололедицу, небольшие осадки, а также ветер, направление которого будет юго-восточным. Свердловчанам рекомендуется соблюдать внимательность и осторожность на проезжей части, а также одеваться в соответствии с погодными условиями.

Напомним, январь 2025 года в Екатеринбурге стал самым теплым за последние 18 лет.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Снег#Температура#Осадки#Гололед#Ветер#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург
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