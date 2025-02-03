Суд в Екатеринбурге обязал УК переделать ремонт в подъезде

Местные жители заказали экспертизу, результаты которой показали, что перед покраской стены не были подготовлены. Устранять нарушения в УК не стали. Тогда екатеринбуржцы снова пошли в суд, потребовав обязать организацию переделать ремонт, а также выплатить им неустойку в размере 1000 рублей на протяжении всего срока до завершения работ. Суд удовлетворил требование, снизив сумму до 800 рублей.