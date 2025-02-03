Свердловская область оказалась в рейтинге перспективных регионов для трудоустройства

Специалисты отметили, что в свердловском регионе на одно объявление о работе приходится 3 резюме. Это значит, что здесь небольшая конкуренция среди соискателей. На 1 месте в топе оказалась Амурская область. За ней, на 2 месте, расположилась Республика Татарстан.