tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 04:28

Published 3 февраля, 04:28

Modified 3 февраля, 04:30

Updated 3 февраля, 04:30

Свердловская область оказалась в рейтинге перспективных регионов для трудоустройства

Свердловская область оказалась в рейтинге перспективных регионов для трудоустройства

3 февраля 2025, 04:28
Фото: Изображение Midjourney.
Свердловская область вошла в топ-20 регионов, которые оказались самыми благоприятными для того, чтобы устроиться на работу.

Уральский регион разместился на 13 месте. Список формировали по следующим критериям: средняя заработная плата, прожиточный минимум, количество безработных граждан и резюме, в которых соискатели указали статусы о готовности к переезду, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

Специалисты отметили, что в свердловском регионе на одно объявление о работе приходится 3 резюме. Это значит, что здесь небольшая конкуренция среди соискателей. На 1 месте в топе оказалась Амурская область. За ней, на 2 месте, расположилась Республика Татарстан.

Напомним, Свердловская область также оказалась в рейтинге областей, в которых наблюдается самый большой рост цен на различные товары.

Екатеринбург занял 2 место в рейтинге самых криминальных городов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области не хватает айтишниковНазваны самые востребованные профессии в Свердловской областиСвердловская область вошла в топ-20 регионов по самому большому росту цен
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Статистика#Трудоустройство#Рейтинг#Заработная плата#Прожиточный минимум#Конкуренция#Уровень безработицы#Екатеринбург#HeadHunter
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика