Свердловская область оказалась в рейтинге перспективных регионов для трудоустройства

Posted 3 февраля, 04:28
Published 3 февраля, 04:28
Modified 3 февраля, 04:30
Updated 3 февраля, 04:30
Уральский регион разместился на 13 месте. Список формировали по следующим критериям: средняя заработная плата, прожиточный минимум, количество безработных граждан и резюме, в которых соискатели указали статусы о готовности к переезду, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.
Специалисты отметили, что в свердловском регионе на одно объявление о работе приходится 3 резюме. Это значит, что здесь небольшая конкуренция среди соискателей. На 1 месте в топе оказалась Амурская область. За ней, на 2 месте, расположилась Республика Татарстан.
Напомним, Свердловская область также оказалась в рейтинге областей, в которых наблюдается самый большой рост цен на различные товары.