Свердловские власти выделят 1,5 миллиарда на обновление коммунальной инфраструктуры

По поручению главы региона Евгения Куйвашева в области реконструируют 60 км сетей. Основную чать денег направят в Нижний Тагил (274,6 млн рублей). Вдвое меньше получит Первоуральск — 139 млн рублей. Ирбиту выделят 124 млн рублей.