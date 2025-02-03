Свердловские власти выделят 1,5 миллиарда на обновление коммунальной инфраструктуры

Posted 3 февраля, 11:49
Published 3 февраля, 11:49
Modified 3 февраля, 11:51
Updated 3 февраля, 11:51
По поручению главы региона Евгения Куйвашева в области реконструируют 60 км сетей. Основную чать денег направят в Нижний Тагил (274,6 млн рублей). Вдвое меньше получит Первоуральск — 139 млн рублей. Ирбиту выделят 124 млн рублей.
В Нижнем Тагиле планируется реконструкция теплотрасс в Дзержинском районе.
Финансирование также получат и другие муниципалитеты Свердловской области, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Напомним, проект реконструкции плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле готов.