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Posted 3 февраля, 11:49

Published 3 февраля, 11:49

Modified 3 февраля, 11:51

Updated 3 февраля, 11:51

Свердловские власти выделят 1,5 миллиарда на обновление коммунальной инфраструктуры

Свердловские власти выделят 1,5 миллиарда на обновление коммунальной инфраструктуры

3 февраля 2025, 11:49
Фото: 1MI.
Власти Свердловской области выделят средства на обновление коммуникаций в муниципалитетах региона.

По поручению главы региона Евгения Куйвашева в области реконструируют 60 км сетей. Основную чать денег направят в Нижний Тагил (274,6 млн рублей). Вдвое меньше получит Первоуральск — 139 млн рублей. Ирбиту выделят 124 млн рублей.

В Нижнем Тагиле планируется реконструкция теплотрасс в Дзержинском районе.

Финансирование также получат и другие муниципалитеты Свердловской области, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, проект реконструкции плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле готов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Финансирование#Реконструкция#Екатеринбург
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