Тагильчане стали победителями в олимпиаде по робототехнике в Екатеринбурге

Никита Макаров и Артем Карп подошли к задаче с максимальной ответственностью и креативностью. Их проект отличался высокой степенью автоматизации и точностью исполнения команд. Судьи отметили не только техническое совершенство, но и грамотную презентацию проекта, в которой участники подробно объяснили каждый этап разработки и тестирования устройства.