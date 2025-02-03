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Posted 3 февраля, 11:54

Published 3 февраля, 11:54

Modified 3 февраля, 11:56

Updated 3 февраля, 11:56

Тагильчане стали победителями в олимпиаде по робототехнике в Екатеринбурге

Тагильчане стали победителями в олимпиаде по робототехнике в Екатеринбурге

3 февраля 2025, 11:54
Фото: МАУ ДО ГДДЮТ.
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
1 февраля 2025 года на базе Центра образовательной робототехники «Redled» прошел финал олимпиады по робототехнике для учащихся Свердловской области. Никита Макаров и Артем Карп под руководством своего наставника Андрея Николаевича Ермакова стали победителями этого престижного соревнования.

В рамках олимпиады участникам предстояло продемонстрировать свои знания и умения в создании роботов, способных выполнять различные задания. Конкурс включал несколько этапов, начиная от теоретической части, где школьники должны были обосновать выбор технических решений, до практической реализации проектов. Финальная часть заключалась в проведении испытаний созданных устройств, где оценивалось качество выполнения заданий и надежность работы механизмов.

Фото: МАУ ДО ГДДЮТ

Никита Макаров и Артем Карп подошли к задаче с максимальной ответственностью и креативностью. Их проект отличался высокой степенью автоматизации и точностью исполнения команд. Судьи отметили не только техническое совершенство, но и грамотную презентацию проекта, в которой участники подробно объяснили каждый этап разработки и тестирования устройства.

Ранее в Нижнем Тагиле прошел турнир по стоклеточным шашкам среди юных спортсменов Свердловской области. В соревнованиях приняли участие представители различных возрастных групп.

Итоги первенства Свердловской области по шашкам среди молодежи
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