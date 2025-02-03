Тагильчане стали победителями в олимпиаде по робототехнике в Екатеринбурге

Posted 3 февраля, 11:54
Published 3 февраля, 11:54
Modified 3 февраля, 11:56
Updated 3 февраля, 11:56
В рамках олимпиады участникам предстояло продемонстрировать свои знания и умения в создании роботов, способных выполнять различные задания. Конкурс включал несколько этапов, начиная от теоретической части, где школьники должны были обосновать выбор технических решений, до практической реализации проектов. Финальная часть заключалась в проведении испытаний созданных устройств, где оценивалось качество выполнения заданий и надежность работы механизмов.
Никита Макаров и Артем Карп подошли к задаче с максимальной ответственностью и креативностью. Их проект отличался высокой степенью автоматизации и точностью исполнения команд. Судьи отметили не только техническое совершенство, но и грамотную презентацию проекта, в которой участники подробно объяснили каждый этап разработки и тестирования устройства.
Ранее в Нижнем Тагиле прошел турнир по стоклеточным шашкам среди юных спортсменов Свердловской области. В соревнованиях приняли участие представители различных возрастных групп.