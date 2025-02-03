Трамп призвал Канаду стать штатом США

Posted 3 февраля, 06:14
Published 3 февраля, 06:14
Modified 3 февраля, 06:14
Updated 3 февраля, 06:14
«Намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких тарифов!» — подчеркнул он.
Трамп напомнил, что США тратят «сотни миллиардов долларов» на субсидирование Канады, не имея для этого никаких причин, поскольку у государства нет ничего, что могло бы быть нужно Соединенным Штатам, пишет 360.ru.
По его словам, США хватает и запасов энергии, и древесины, также Соединенные Штаты производят достаточное количество автомобилей. Канада, по мнению Трампа, без американских вложений перестанет существовать как жизнеспособная страна.