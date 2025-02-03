tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 06:14

Published 3 февраля, 06:14

Modified 3 февраля, 06:14

Updated 3 февраля, 06:14

Трамп призвал Канаду стать штатом США

3 февраля 2025, 06:14
Канада может избежать американских пошлин, став 51-м штатом США. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких тарифов!» — подчеркнул он.

Трамп напомнил, что США тратят «сотни миллиардов долларов» на субсидирование Канады, не имея для этого никаких причин, поскольку у государства нет ничего, что могло бы быть нужно Соединенным Штатам, пишет 360.ru.

По его словам, США хватает и запасов энергии, и древесины, также Соединенные Штаты производят достаточное количество автомобилей. Канада, по мнению Трампа, без американских вложений перестанет существовать как жизнеспособная страна.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика