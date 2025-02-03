Триумф уральских граций: успех Майи Фурман и команды «Азалия»

Майя Фурман, выступающая в индивидуальной программе, стала звездой турнира. Она заняла первое место в командном зачете, но ее успехи на этом не закончились. В упражнении со скакалкой она оказалась лучшей, завоевав золотую медаль. Кроме того, тагильская спортсменка заняла второе место в финальной части соревнований среди гимнасток первого спортивного разряда.