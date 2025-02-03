Триумф уральских граций: успех Майи Фурман и команды «Азалия»

Posted 3 февраля, 09:57
Published 3 февраля, 09:57
Modified 3 февраля, 09:59
Updated 3 февраля, 09:59
Майя Фурман, выступающая в индивидуальной программе, стала звездой турнира. Она заняла первое место в командном зачете, но ее успехи на этом не закончились. В упражнении со скакалкой она оказалась лучшей, завоевав золотую медаль. Кроме того, тагильская спортсменка заняла второе место в финальной части соревнований среди гимнасток первого спортивного разряда.
Также отличилась команда «Азалия» в групповых упражнениях. Молодые спортсменки прошли в финал соревнований в упражнении с пятью лентами. Программа мастеров спорта, которую они исполняли, была выполнена на высоком уровне, что позволило им войти в число лучших коллективов турнира. Эти достижения стали результатом работы тренеров Дины Корюковой и Марии Уйминой.
Ранее стало известно, что 28 января тагильские самбисты привезли призовые места с всероссийских соревнований по самбо, которые прошли в Омске.