tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 09:57

Published 3 февраля, 09:57

Modified 3 февраля, 09:59

Updated 3 февраля, 09:59

Триумф уральских граций: успех Майи Фурман и команды «Азалия»

Триумф уральских граций: успех Майи Фурман и команды «Азалия»

3 февраля 2025, 09:57
Фото: Спортивная школа № 3 имени А. А. Лопатина.
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
На первенстве и чемпионате Уральского федерального округа по художественной гимнастике, прошедших в Екатеринбурге с 23 по 31 января 2025 года, в индивидуальной программе Майя Фурман завоевала сразу несколько наград, а команда «Азалия» показала высокий уровень мастерства в групповых упражнениях.

Майя Фурман, выступающая в индивидуальной программе, стала звездой турнира. Она заняла первое место в командном зачете, но ее успехи на этом не закончились. В упражнении со скакалкой она оказалась лучшей, завоевав золотую медаль. Кроме того, тагильская спортсменка заняла второе место в финальной части соревнований среди гимнасток первого спортивного разряда.

Фото: Спортивная школа № 3 имени А. А. Лопатина

Также отличилась команда «Азалия» в групповых упражнениях. Молодые спортсменки прошли в финал соревнований в упражнении с пятью лентами. Программа мастеров спорта, которую они исполняли, была выполнена на высоком уровне, что позволило им войти в число лучших коллективов турнира. Эти достижения стали результатом работы тренеров Дины Корюковой и Марии Уйминой.

Ранее стало известно, что 28 января тагильские самбисты привезли призовые места с всероссийских соревнований по самбо, которые прошли в Омске.

Тагильские самбистки завоевали серебро на омской арене
Узнать подробнее
Читайте также:
«Лыжня России» вновь объединит жителей Верхней СалдыВ Нижнем Тагиле пройдет «Лыжня России» для дошкольниковЗолото и серебро привезли тагильские гребцы с международного чемпионата Океании
#Артем Карнаухов#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Победа#Спортивная гимнастика#Художественная гимнастика#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика