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Posted 3 февраля, 08:57

Published 3 февраля, 08:57

Modified 3 февраля, 09:00

Updated 3 февраля, 09:00

У бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны на 22 млн

У бизнесмена из Екатеринбурга украли дроны на 22 млн

3 февраля 2025, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.
Бизнесмен из Екатеринбурга стал жертвой мошенников и потерял 22 миллиона. У него похитили дроны, приобретенные для спецоперации.

Свердловский предприниматель хотел помочь российским военнослужащим и попался на уловку мошенников, потеряв миллионы, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

По словам бизнесмена, к нему обратился неизвестный. Он сообщил, что планирует приобрети у него дроны и отправить их на фронт. Спустя некоторое время предпринимателю пришло уведомление, что груз выдан на его имя.

Мужчина выяснил, что «покупатель» получил технику на 20 млн рублей по поддельному паспорту на имя бизнесмена.

Автомобиль с похищенными БПЛА силовики выявили в Белоярском. Их перевозил таксист. Мужчина показал адрес дома, откуда забрал их. Мошенников ищет ФСБ.

Напомним, в автобусах Екатеринбурга появились листовки с информацией о дронах.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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