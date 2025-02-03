У больниц Нижнего Тагила появились новые автомобили

Posted 3 февраля, 16:32
Published 3 февраля, 16:32
Modified 3 февраля, 16:34
Updated 3 февраля, 16:34
Медицинские учреждения Нижнего Тагила пополнили свой автопарк 7 новыми транспортными средствами отечественного производства, которые будут использоваться не только в городе, но и для обслуживания деревни Усть-Утка, поселков Черноисточинск, Висим, Уралец и Висимо-Уткинск.
Такой апгрейд стал возможен благодаря денежным средствам из бюджета Свердловской области. В общей сложности в рамках программы поддержки 44 медицинских учреждения области получили 128 средств передвижения, которые обошлись в 181 млн рублей. Демидовская больница получила два УАЗа, Lada Granta и Niva, сообщает ИА «Все новости».
Две Lada Granta переданы городской больнице №4. Главный врач Константин Аникин отметил, что машины прекрасно подходят, поскольку отличаются экономичностью и удобством в использовании.
В распоряжение больницы №1, расположенной на Вагонке, поступил автомобиль марки УАЗ. Он будет выезжать на вызовы к больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Кроме того, его будут использовать для перевозки анализов в лаборатории.