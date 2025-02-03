У больниц Нижнего Тагила появились новые автомобили

В распоряжение больницы №1, расположенной на Вагонке, поступил автомобиль марки УАЗ. Он будет выезжать на вызовы к больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Кроме того, его будут использовать для перевозки анализов в лаборатории.