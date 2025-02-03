tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 16:32

Published 3 февраля, 16:32

Modified 3 февраля, 16:34

Updated 3 февраля, 16:34

У больниц Нижнего Тагила появились новые автомобили

У больниц Нижнего Тагила появились новые автомобили

3 февраля 2025, 16:32
Фото: 1MI.
Больницы Нижнего Тагила получили 7 новых автомобилей отечественного производства для обслуживания города и пригорода: деревни Усть-Утка, поселков Черноисточинск, Висим, Уралец и Висимо-Уткинск.

Медицинские учреждения Нижнего Тагила пополнили свой автопарк 7 новыми транспортными средствами отечественного производства, которые будут использоваться не только в городе, но и для обслуживания деревни Усть-Утка, поселков Черноисточинск, Висим, Уралец и Висимо-Уткинск.

Такой апгрейд стал возможен благодаря денежным средствам из бюджета Свердловской области. В общей сложности в рамках программы поддержки 44 медицинских учреждения области получили 128 средств передвижения, которые обошлись в 181 млн рублей. Демидовская больница получила два УАЗа, Lada Granta и Niva, сообщает ИА «Все новости».

Две Lada Granta переданы городской больнице №4. Главный врач Константин Аникин отметил, что машины прекрасно подходят, поскольку отличаются экономичностью и удобством в использовании.

В распоряжение больницы №1, расположенной на Вагонке, поступил автомобиль марки УАЗ. Он будет выезжать на вызовы к больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Кроме того, его будут использовать для перевозки анализов в лаборатории.

Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей и плохую работу скорой помощи
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители скорой помощи и неотложки в Екатеринбурге устроили дракуВ Минздраве Свердловской области опровергли дефицит медиков скорой помощиСотрудник скорой помощи в Екатеринбурге пожаловался на нехватку машин и кадров
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика