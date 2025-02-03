Ученые заявили, что астероид в 2032 году способен вызвать катастрофические цунами

Posted 3 февраля, 11:25
Published 3 февраля, 11:25
Modified 4 февраля, 11:27
Updated 4 февраля, 11:27
Диаметр астероида составляет около 70 метров, а масса — 230 тысяч тонн. В случае падения, наиболее вероятными местами столкновения называются Центральная Африка и Атлантический океан. Это может привести к катастрофе.
Одна из главных угроз — цунами, если астероид попадет в океан. Ученые не могут точно предсказать масштабы возможных разрушений, пишет ИА RuNews24.ru.
При этом астероид может взорваться в атмосфере, подобно Челябинскому метеориту, что уменьшит потенциальный ущерб.
Пока что человечество не располагает технологиями, способными предотвратить столкновение с астероидами, но активная работа над этим продолжается. Ученые работают над защитой Земли от космических угроз.