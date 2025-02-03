Уголовное дело Руслана Алиева показало важность реформ в сфере частной экспертизы

Posted 3 февраля, 12:36
Published 3 февраля, 12:36
Modified 3 февраля, 12:38
Updated 3 февраля, 12:38
Следует понимать, что решение частных экспертов может повлиять на исход уголовных дел и жизнь многих людей.
АЭР предложила внедрить единые требования к стандартам работы негосударственных экспертов. Речь идет о проведении экспертиз через государственную информационную систему, обеспечении контроля при загрузке заключений в ЕГРЗ и предоставлении возможности обжалования заключений экспертизы со стороны органов Госстройнадзора. Об этом сообщает versia.ru.
Идею АЭР поддержал замглавы Минстроя России Сергей Музыченко. Он сообщил, что министерство подготовило поправки в Градостроительный кодекс РФ, направленные на усиление контроля за негосударственной строительно-технической экспертизой (СТЭ).
На данный момент частные компании все еще могут проводить СТЭ в рамках уголовных дел.
Одним из примеров необходимости реформирования сферы частной экспертизы стало уголовное дело против Руслана Алиева, главы проектной компании ООО «МСИ». Это дело в первой инстанции рассматривал Измайловский суд, который отправил Алиева в СИЗО, о чем сообщил обозреватель versia.ru Николай Ольхин.
По версии следствия, компания Алиева должна была выполнить проектные работы для ООО «Оптрон», но не сделала этого. Правоохранители полагают, что целью этого «проекта» было хищение средств. В деле фигурирует частная экспертиза, выполненная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации, который должен был установить, были ли фактически проведены упомянутые работы. Защита утверждает, что выводы эксперта не могут считаться объективными.
Для этого дела обязательная государственная СТЭ могла бы быть полезной. Недочеты, в том числе со стороны Минстроя России, поставили в странную ситуацию и суд, и следствие, и защиту. В ней окажется и Московский городской суд, куда была подана апелляция по делу Алиева.
Адвокат Шота Горгадзе выразил удивление, что обвинение предъявлено без проведения экспертизы в государственной организации и без необходимых доказательств.
Эта ситуация подчеркивает важность изменений в законодательстве, чтобы суды могли назначать государственную судебную СТЭ при рассмотрении уголовных дел.