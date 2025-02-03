Уголовное дело Руслана Алиева показало важность реформ в сфере частной экспертизы

По версии следствия, компания Алиева должна была выполнить проектные работы для ООО «Оптрон», но не сделала этого. Правоохранители полагают, что целью этого «проекта» было хищение средств. В деле фигурирует частная экспертиза, выполненная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации, который должен был установить, были ли фактически проведены упомянутые работы. Защита утверждает, что выводы эксперта не могут считаться объективными.