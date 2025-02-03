Уральский экс-продюсер KION Мишин высказался об обысках в его доме и голой вечеринке

Posted 3 февраля, 15:51
Published 3 февраля, 15:51
Modified 3 февраля, 15:53
Updated 3 февраля, 15:53
Силовики обыскали дом основателя «Четвертого канала» и экс-продюсера KION Игоря Мишина в ноябре 2024 года. Но причину он раскрыл только недавно в интервью Ксении Собчак. По его словам, ордер был выдан из-за дела галериста Марата Гельмана*, о котором Мишин узнал только во время обыска.
Мишин пояснил, что проходит по делу как свидетель. Ранее telegram-каналы связывали это с его посещением «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году. Мишин подтвердил, что был на мероприятии, но отказался от обвинений в спонсировании. Слухи о найденных запрещенных веществах он также опроверг, отметив их отсутствие в протоколе.
Через неделю после обысков Мишин ушел с поста генпродюсера KION, сославшись на личные обстоятельства. Он добавил также, что намерен покончить с крупными медийными проектами.
В «голой вечеринке» Ивлеевой также участвовал уральский рэпер Vacio, который после резонанса в соцсетях и СМИ сначала заявил, что хочет искупить свою вину и отправиться служить в армию, но затем уехал в США и решил отказаться от гражданства России.
*Признан иноагентом и внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ.