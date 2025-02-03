Уральский экс-продюсер KION Мишин высказался об обысках в его доме и голой вечеринке

Мишин пояснил, что проходит по делу как свидетель. Ранее telegram-каналы связывали это с его посещением «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году. Мишин подтвердил, что был на мероприятии, но отказался от обвинений в спонсировании. Слухи о найденных запрещенных веществах он также опроверг, отметив их отсутствие в протоколе.