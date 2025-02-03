tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 15:51

Published 3 февраля, 15:51

Modified 3 февраля, 15:53

Updated 3 февраля, 15:53

Свердловский продюсер Мишин рассказал о голой вечеринке и причине обысков в доме

Уральский экс-продюсер KION Мишин высказался об обысках в его доме и голой вечеринке

3 февраля 2025, 15:51
Фото: Изображение Midjourney.

Свердловский продюсер Мишин рассказал о голой вечеринке и причине обысков в доме

Екатеринбуржец Игорь Мишин, бывший генпродюсер KION и основатель «4 канала», предположил, по какой причине силовики провели обыски в его доме, и рассказал о своем участии в скандальной «голой вечеринке».

Силовики обыскали дом основателя «Четвертого канала» и экс-продюсера KION Игоря Мишина в ноябре 2024 года. Но причину он раскрыл только недавно в интервью Ксении Собчак. По его словам, ордер был выдан из-за дела галериста Марата Гельмана*, о котором Мишин узнал только во время обыска.

Мишин пояснил, что проходит по делу как свидетель. Ранее telegram-каналы связывали это с его посещением «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году. Мишин подтвердил, что был на мероприятии, но отказался от обвинений в спонсировании. Слухи о найденных запрещенных веществах он также опроверг, отметив их отсутствие в протоколе.

Через неделю после обысков Мишин ушел с поста генпродюсера KION, сославшись на личные обстоятельства. Он добавил также, что намерен покончить с крупными медийными проектами.

В «голой вечеринке» Ивлеевой также участвовал уральский рэпер Vacio, который после резонанса в соцсетях и СМИ сначала заявил, что хочет искупить свою вину и отправиться служить в армию, но затем уехал в США и решил отказаться от гражданства России.

*Признан иноагентом и внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ.

В администрации Ревды прошли обыски
Узнать подробнее
Читайте также:
Директора Управления капстроительства и ЖКХ Верней Пышмы отправили в СИЗО11 мигрантов выдворят из России после рейда силовиков в ЕкатеринбургеСтали известны подробности тайной вечеринки с Ольгой Бузовой в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Общество#Скандал#Силовики#Вечеринка#Мишин#Екатеринбург#Обыски#Анастасия Ивлеева
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика