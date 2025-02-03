В Екатеринбурге январь в 2025 году стал самым теплым за последние 18 лет

Posted 3 февраля, 06:27
Published 3 февраля, 06:27
Modified 3 февраля, 06:29
Updated 3 февраля, 06:29
Январь, несмотря на все тепло, был достаточно богат на осадки. В среднем месячная температура составила от -6 до -10 градусов. В северной части региона столбики термометров достигли -15 градусов. Это на 5-7 градусов выше нормы.
По данным Уральского гидрометцентра, первая и вторая декады оказались теплее нормы на 5-10 градусов, а третья — на 2-3 градуса. При этом в прошлый рекорд плюсовых температур в течение месяца не было. Кроме того, в 2025 году несколько дней в регионе наблюдалась температура от -24 до -30 градусов. Местами в северной части столбики термометров опускались до -36 градусов.
Наиболее теплая погода была в первой декаде января — от +2 до +4 градусов.
Напомним, ранее дорожники предупредили жителей Свердловской области, что из-за перепада температур на дорогах региона может сложиться сложная обстановка.