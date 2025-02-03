В Екатеринбурге январь в 2025 году стал самым теплым за последние 18 лет

По данным Уральского гидрометцентра, первая и вторая декады оказались теплее нормы на 5-10 градусов, а третья — на 2-3 градуса. При этом в прошлый рекорд плюсовых температур в течение месяца не было. Кроме того, в 2025 году несколько дней в регионе наблюдалась температура от -24 до -30 градусов. Местами в северной части столбики термометров опускались до -36 градусов.