В Нижнем Тагиле покончил с собой 15-летний подросток

Posted 3 февраля, 13:54
Published 3 февраля, 13:54
Modified 3 февраля, 14:06
Updated 3 февраля, 14:06
3 день февраля текущего года трагедией на Вагонке, а если быть точнее, то на улице Пихтовой, у 28 дома подросток покончил с собой.
Молодому человеку было 15 лет, когда он принял решение свести счеты с жизнью. Он скончался до прибытия медицинской помощи, поэтому сотрудникам скорой оставалось лишь констатировать факт смерти и закрыть тело темной тканью от лишних глаз, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства произошедшего, а также проводят беседу с теми, кто мог увидеть случившееся. Официальных комментариев от СК еще не поступило.