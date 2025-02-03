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Posted 3 февраля, 13:54

Published 3 февраля, 13:54

Modified 3 февраля, 14:06

Updated 3 февраля, 14:06

В Нижнем Тагиле покончил с собой 15-летний подросток

В Нижнем Тагиле покончил с собой 15-летний подросток

3 февраля 2025, 13:54
Фото: 1MI.
В Дзержинском районе в Нижнем Тагиле совершил самоубийство мальчик-подросток 15 лет. Он скончался до приезда бригады скорой помощи.

3 день февраля текущего года трагедией на Вагонке, а если быть точнее, то на улице Пихтовой, у 28 дома подросток покончил с собой.

Молодому человеку было 15 лет, когда он принял решение свести счеты с жизнью. Он скончался до прибытия медицинской помощи, поэтому сотрудникам скорой оставалось лишь констатировать факт смерти и закрыть тело темной тканью от лишних глаз, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства произошедшего, а также проводят беседу с теми, кто мог увидеть случившееся. Официальных комментариев от СК еще не поступило.

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